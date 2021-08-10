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P聯盟／與夢想家合約期滿　楊敬敏離隊成自由球員

▲台新夢想家球員異動，球員楊敬敏合約期滿正式離隊。（圖／夢想家提供）
▲台新夢想家球員異動，球員楊敬敏合約期滿正式離隊。（圖／夢想家提供）

記者鍾東穎/綜合報導

2021-08-10 11:58:47

P. LEAGUE+福爾摩沙台新夢想家球團今（10）日宣佈球員楊敬敏合約期滿，正式離隊成為自由球員。今年滿37歲的楊敬敏下一步要前進哪一隊抑或是退休引發關注。

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楊敬敏於2019年結束中國男子籃球職業聯賽（CBA）七年旅外生涯返台，並加盟台新夢想家（原為寶島夢想家）拚戰東南亞職業籃球聯賽（ABL），上季轉戰P. LEAGUE+，例行賽出戰19場，繳出13.4分、5籃板、3助攻的表現，不但於開幕戰中砍下30分、創下聯盟第一分的紀錄，更屢次扮演球隊致勝的重要功臣，成功帶領球隊挺進總冠軍賽。

PLG元年總冠軍賽首戰對決臺北富邦勇士時，楊敬敏攻下23分10籃板10助攻，成為聯盟史上本土第一位、總冠軍史上第一位達成大三元成績的本土球員，最終也幫助球隊拿下關鍵勝利。

台新夢想家總經理韓駿鎧表示，非常感謝楊敬敏於這兩季對夢想家的付出，他除了具有精湛的球技之外，也擁有自律的態度及強大的意志力，在場上場下皆是位優秀的領導者，不僅協助年輕小將成長，對於夢想家及台灣籃球的貢獻更是功不可沒。

「雖然未來無法與敏哥繼續攜手奮戰，但很開心夢想家能與敏哥一起締造許多值得留念的歷史紀錄，球團全體隊職員衷心祝福敏哥未來的發展一切順利， 也期待能看到他持續於球場上再創高峰！」


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