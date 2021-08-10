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英安德魯王子吃官司　女子控20年前未滿18遭性侵

▲一名女子在美國控告英國安德魯王子（Prince Andrew），在她未滿18歲時，在3個場合對她性侵。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲一名女子在美國控告英國安德魯王子（Prince Andrew），在她未滿18歲時，在3個場合對她性侵。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-08-10 12:02:20

（中央社紐約9日綜合外電報導）一名女子今天在美國控告英國安德魯王子（Prince Andrew），在她未滿18歲時，在3個場合對她性侵。

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這名女子朱弗里（Virginia Giuffre）在曼哈頓聯邦地方法院遞出民事訴訟指出，約克公爵（Duke ofYork）安德魯王子在大約20年前她未滿18時性侵她。她說，當年她遭到已故金融家艾普斯坦（JeffreyEpstein）性販運，艾普斯坦也曾染指於她。

朱弗里在聲明中說：「我要安德魯王子為他對我做過的事情負責，有錢有勢的人也要為行為負責，我希望其他受害者看到，我們可以不活在沉默與恐懼之中，我們可以說出來，要求正義，要回我們的生活。」

由於目前不是辦公時間，未能聯絡上安德魯王子的發言人和委任律師發表看法，安德魯王子則曾在2019年接受英國廣播公司（BBC）訪問時表示，不記得自己見過朱弗里，斷然否認她的性侵指控。

艾普斯坦2019年7月遭曼拉頓聯邦檢方指控對數十名女性性剝削，2019年8月10日在曼哈頓獄中自殺，61歲的安德魯王子是和艾普斯坦扯上邊的知名人士之一。

朱弗里說她16歲起就是艾普斯坦性販運與性侵的受害者，時間從2000年持續到2002年。

朱弗里在訴狀中表示，在艾普斯坦女友、英國名媛麥克斯威爾（Ghislaine Maxwell）的倫敦寓所，安德魯王子強迫她進行違反意願的性交，還說安德魯也曾在艾普斯坦的曼哈頓豪宅以及美屬維京群島（U.S.Virgin Islands）的一座私人島上對她性侵。

訴狀指出，艾普斯坦、麥斯威爾與安德魯王子明示或暗示朱弗里，威脅她和安德魯進行性行為，她迫於他們的權勢財富，擔心若不服從會嘗到後果。（譯者：鄭詩韻/核稿：張曉雯）1100810

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