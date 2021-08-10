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拜登賀菅義偉東奧成功　重申印太緊密合作抗中

▲白宮表示，美國總統拜登與日本首相菅義偉通話，祝賀成功舉辦奧運，並讚揚日本的公衛措施讓奧運得以順利舉行。兩人也重申美日將緊密合作，實現自由開放的印太地區。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲白宮表示，美國總統拜登與日本首相菅義偉通話，祝賀成功舉辦奧運，並讚揚日本的公衛措施讓奧運得以順利舉行。兩人也重申美日將緊密合作，實現自由開放的印太地區。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-08-10 12:04:32

（中央社華盛頓9日綜合外電報導）白宮表示，美國總統拜登今天與日本首相菅義偉通話，祝賀成功舉辦奧運，並讚揚日本的公衛措施讓奧運得以順利舉行。兩人也重申美日將緊密合作，實現自由開放的印太地區。

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路透社報導，白宮聲明還提到拜登也重申美國對日本舉辦帕運的支持。帕運將於8月24日登場。

聲明提到：「總統拜登讚揚所有運動員的表現，特別提到日本與美國奧運選手大獲成功。」同時也提到日本的「公共衛生措施，讓奧運選手得以在最符合奧運精神的情況下參賽」。

日本電視台報導，首相菅義偉今天受訪時表示，他與美國總統拜登和第一夫人吉兒（Jill Biden）通電話，拜登祝賀東京奧運成功舉辦，曾出席東奧開幕式的吉兒對日本的招待表達感謝。

另外，拜登與菅義偉在電話會談中也再次確認，美日兩國將緊密合作，以實現自由開放的印太地區。

路透社指出，在反抗中國日益獨斷的行為上，菅義偉是拜登的重要盟友。但因日本COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情再起，菅義偉的國內支持度下降，昨天公布的民調顯示，菅義偉的支持度降到30%以下，是他去年9月上任以來首見。

不過「讀賣新聞」上週末發布的民調顯示，有64%的受訪者對舉行奧運感到高興，僅28%的受訪者反對。

另外，美國國務院也發聲明表示，國務卿布林肯（Antony Blinken）今天稍早在華府與日本國安顧問秋葉剛男（Takeo Akiba）見面，兩人強調美日同盟在建立「包容、自由與開放的印度太平洋」的重要性。

聲明提到，兩人承諾「維護在南海等地自由航行、飛越與其他合法使用水域的行為」。

布林肯與秋葉剛男也強調維護台灣海峽和平與穩定，以及美、日、韓三方須在解決朝鮮半島非核化等挑戰上合作的重要性。（譯者：張曉雯、顧荃/核稿：陳亦偉）1100810

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民調中心

你敢不敢在鬼月看恐怖片呢？

敢！鬼月就是要看恐怖片
不敢，是誰這麼不怕死
74.42%25.58%
2021-08-09-2021-08-12

疫苗不足是中央還是地方的問題？

中央
地方
94.14%5.86%
2021-07-30-2021-08-10

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19.13%80.87%
2021-07-30-2021-08-10

您覺得台灣奧運獎金多嗎？

不多
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2021-07-30-2021-08-10
請問您施打疫苗了嗎？

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