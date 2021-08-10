拜登賀菅義偉東奧成功　重申印太緊密合作抗中

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聲明提到：「總統拜登讚揚所有運動員的表現，特別提到日本與美國奧運選手大獲成功。」同時也提到日本的「公共衛生措施，讓奧運選手得以在最符合奧運精神的情況下參賽」。
日本電視台報導，首相菅義偉今天受訪時表示，他與美國總統拜登和第一夫人吉兒（Jill Biden）通電話，拜登祝賀東京奧運成功舉辦，曾出席東奧開幕式的吉兒對日本的招待表達感謝。
另外，拜登與菅義偉在電話會談中也再次確認，美日兩國將緊密合作，以實現自由開放的印太地區。
路透社指出，在反抗中國日益獨斷的行為上，菅義偉是拜登的重要盟友。但因日本COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情再起，菅義偉的國內支持度下降，昨天公布的民調顯示，菅義偉的支持度降到30%以下，是他去年9月上任以來首見。
不過「讀賣新聞」上週末發布的民調顯示，有64%的受訪者對舉行奧運感到高興，僅28%的受訪者反對。
另外，美國國務院也發聲明表示，國務卿布林肯（Antony Blinken）今天稍早在華府與日本國安顧問秋葉剛男（Takeo Akiba）見面，兩人強調美日同盟在建立「包容、自由與開放的印度太平洋」的重要性。
聲明提到，兩人承諾「維護在南海等地自由航行、飛越與其他合法使用水域的行為」。
布林肯與秋葉剛男也強調維護台灣海峽和平與穩定，以及美、日、韓三方須在解決朝鮮半島非核化等挑戰上合作的重要性。（譯者：張曉雯、顧荃/核稿：陳亦偉）1100810