阿里巴巴女員工遭性侵　中國「酒桌文化」引眾怒

中國電商巨頭阿里巴巴傳出女員工遭性侵事件，在女方提出指控的第十三天才終於有了進展。阿里巴巴宣布開除涉事員工，並處分一名高階主管，另外還有兩名高階主管引咎辭職，阿里巴巴也因為這起事件，市值蒸發市值蒸發1826億港元（約6527億元新台幣）。與此同時，中國社群網站也引爆對於職場性別平等問題、酒桌文化惡習的怒火。





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綜合中媒報導，阿里巴巴一名女性職員7月27日到濟南出差，被要求陪客戶喝酒遭猥褻，被灌醉之後，又遭到公司高層性侵。事發之後，雖然女員工報警立案，也透過公司內部提出申訴，但都沒有結果。阿里巴巴內部甚至還以「考量女員工名聲」為由，不願開除涉案高層，最後還把女員工踢出群組。





8月7日在公司內部網路，這名女員工以匿名發表了一份8000字自述文，指出「領導要求下屬KTV陪客戶，被客戶猥褻，灌醉後，領導開了房間，進出房間4次，同時實施了qj...」（qj，意為強姦，因中國網路無法使用敏感文字，故以拼音縮寫代表），隨即引發阿里巴巴公司員工討論。在發文前一天，這名女員工在上班時間到所屬公司的大樓餐廳，發傳單、用擴音器，大聲大喊「阿里男高管，強姦女下屬，公司無人問管！」





超過6千名阿里巴巴員工為女員工聲援，要求公司解決制度問題，而她公布的長篇指控書，最後在8月7日被廣傳到中國各大社群平台，引起了眾怒。性侵事件發生後的第13天，阿里巴巴執行長張勇宣布針對這起事件的調查結果和決定，有兩名高階主管辭職、阿里巴巴首席人力資源關記過處分，涉嫌性侵的男性職員被辭退，永不錄用。





阿里巴巴因為這起事件，8月9日在港股開盤之後，就下跌超過3%，並一度下殺4.34%（下跌8.4港元，報185.10港元），市值蒸發1826億港元（約6527億元新台幣）。





《自由亞洲電台》報導指出，在女員工報警過後，經過了十三天，阿里巴巴才做出處置，但是性侵事件在網路上引發大規模輿論關注僅用了一天半。非政府組織人權觀察（Human Rights Watch）中國部研究員王亞秋指出，這反映整個系統的大問題，並表示事情是因為在微博上曝光，否則可能永遠都看不到結果，也說明了中國的公司文化缺乏對性騷擾的處理機制，也缺乏性別意識，這是很普遍的中國公司文化。





紐約大學和國際勞工組織在今年6月公布的聯合報告中發現，中國職場性騷擾在維權上困難重重，阻礙之一在於中國法律體系不完善，包含對性擾定義不明確，過分依賴難以採集或保留的物理證據，以及缺少對雇主的人追究，和對受害者的補償。





王亞秋指出，阿里巴巴性侵事件引發中國輿論怒火，除了許多在中國生活過的女性，都有相關經驗以外，很大一部分也來自在美國發起的#MeToo運動的延續。





中國社交媒體湧入對阿里事件的憤怒情緒，「阿里女員工被侵害」的熱搜瀏覽量已經超過八億，不僅對阿里巴巴的處理方式感到不滿，更有女性站出來分享經歷，抵制職場酒桌文化。





一名曾在建築事務所擔任會計師的雲小姐回憶過往經驗，表示「特別討厭這種酒桌文化，對男生也好、對女生也好，對女生就是灌酒。你不想喝，他就說這個職位招女員工，就是要求要喝酒的呀。我原本的公司就是這個樣子，我領導曾跟我說，你又不能喝酒，我招你來幹嗎？」





在北京科技業工作的呂小姐表示「原以為受邀是領導給的機會，等自己出社會一段時間才知道，酒廠喝酒不等於職場上升。」呂小姐覺得這對中國職場女性來說，這些細節太有「共鳴」了。





一名在廣州從事設計工作的林小姐認為大眾對此事表達支持與發生非常重要，「尤其是當我們這代女性越來越多人做到企業的中、高層之後，如果我們不去發聲、不去制止這些職場上的潛規則、性騷擾，未來女性的環境只會越來越糟糕 ， 那我們就是沉默的幫兇。」





從事性別研究的紐約州立大學水牛城分校教授董亦歌（Yige Dong）表示，「從吳亦凡事件以來，新一代的女網友完全明白，這種醉酒文化的性關係，是沒有先取得性合意（sexual consensus）的。」她認為這種討論及#MeToo的發生，讓社會裡的人都有了一個新的意識和覺悟。



