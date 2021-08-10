企業捐「銅製媽祖」地方反對　恐綠臉媽祖

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施志昌表示，大安媽祖文化園區是這幾年甲安埔最關注的建設，大安媽祖園區是個花費6.29億的大工程，自106年底完工，前年初水電測試運轉完成。然而，現在因為一尊媽祖雕像，使得整個園區停擺已經快三年。
施志昌指出，現在傳出已經有企業要捐贈銅製的媽祖雕像，引來地方上的疑慮與連署要求捐贈方要提供後續維護。會有這樣的疑慮，主要是因為大安靠海，空氣中鹽份高，如果用銅製的雕像，易受海風侵蝕生鏽，尤其大安媽祖文化園區的媽祖雕像高達30公尺以上，後續維護不易後續可能每年維護費用高達數千萬，若維護不佳，到時候媽祖成為臉綠（銅生鏽是綠色）的媽祖，不到十年就有可能損壞引發安全疑慮。
施志昌表示，關於媽祖雕像的材質他並不設限，而是要市府能考慮到後續的成本效益與結構安全。如果採用銅製雕像，等到建完盧市府的任期也所剩無幾，甚至可能到下一個任期。如果盧市長沒選上，也只是把後續維護的龐大經費丟給下一任市長。
市府觀旅局表示，市府努力爭取民間捐贈媽祖雕像，對於雕像材質及建置方式並未預設任何立場，會傾聽民意落實溝通，以安全性及貼近在地文化為最大考量，與地方攜手打造媽祖文化園區。
觀旅局表示，目前「大安港媽祖文化園區」刻正辦理促參委外營運招商作業，目前正進入可行性評估階段，朝向擴大招商彈性模式辦理，增加投資誘因，以利招商。在尚未營運移轉之前，場地也提供在地學校社團、公司行號使用，並受理民眾申請使用場地。
觀旅局指出，未來將結合在地文化及發展特色，規劃大安港媽祖文化園區，除了符合地方的期盼，期透過引進民間參與建設、吸引創意進駐，發展地方多元遊憩機會。