女討AirPods Pro過七夕！他拒絕反遭嗆：百萬年薪超小氣

這週六（14）是一年一度的七夕情人節，不少情侶、夫妻都會在這天一起吃美食、出遊，或是送禮和製造小驚喜給另一半，不過無論做了什麼舉動，心意一向才是最重要的。日前就有名男網友表示，女友這陣子經常暗示想要8千元的藍芽耳機當作生日禮物，不答應對方還哭鬧反嗆男方「年薪百萬卻超小氣」，無奈心情曝光後也掀起眾人討論。

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這名男網友在社群論壇《Dcard》發文提到，因為七夕情人節快到了，女友時不時暗示自己今年的七夕禮物想要一台AirPods Pro，不過原PO就無奈表示之前才買了第一代送給女友，加上之前的耳機也還堪用，打算拒絕女友要求，沒想到對方卻開始哭鬧解釋兩款不一樣，更嗆原PO明明有一份百萬的薪水，但在很多事情上都很小氣，「只要超過一千元，就會像要你的命一樣不願意出」。

▲原PO拒絕女友要求後反而被嫌年薪百萬卻這麼小氣。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）

種種行為也讓他相當傻眼，原PO表示自己和女友已經交往一段時間，未來是有打算走入婚姻關係的，但像之前吵出第一代藍芽耳機，今年又再吵著要新款等「點菜」禮物的行為就讓他備感壓力，「想問百萬年薪的各位大大，是不是女友要求的所有禮物都要買給他？」

兩人相處模式曝光後，不少網友也紛紛替原PO抱不平「如果她這個要到了，相信我，她接下來要的一定會越來越貴」、「你願意被當提款機？」「真的要跟你過一輩子的女生，才不會這樣要東要西，跟年薪完全沒關係，會講出這種話，很明顯的只是看到你的錢」，但也有網友緩頰「如果你覺得可以那就可以啊，但要有原則，非節日也會這樣吵的話很不好，但其實一個airpod pro才6000而已我想不出來為什麼情人節不能買」。（編輯：楊智傑）