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感謝陳若翠大義滅親　高閔琳指陳其邁表現明顯優於韓國瑜

▲高市府未來除將持續配合中央紓困政策，推動「安心即時上工計畫」、「安穩僱用計畫」協助事業單位維持營運及勞工穩定就業，期望能將疫情影響降到最低。（圖／勞工局資料照片）
▲高市府未來除將持續配合中央紓困政策，推動「安心即時上工計畫」、「安穩僱用計畫」協助事業單位維持營運及勞工穩定就業，期望能將疫情影響降到最低。（圖／勞工局資料照片）

記者郭凱杰／高雄報導

2021-08-10 15:16:40

「罷韓後，青年失業率升還是降低？」國民黨市議員陳若翠指出當前「高雄青年失業率是發動罷韓以來的新高」，民進黨市議員高閔琳則拿出數據指出真相是以今年（110年）25-29歲青年失業率最嚴重的，是柯文哲的台北市8.0%，以及盧秀燕的台中市7.2%。高雄表現中規中矩，並無落後、絕非末段班。高閔琳感謝陳若翠大義滅親、打臉自家韓國瑜，阿哩阿豆仔，灰熊乾蝦。

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▲高閔琳以去年八月份陳其邁上任以來青年失業率快速降到12.4%。（圖／節自高閔琳臉書）
▲高閔琳以去年八月份陳其邁上任以來青年失業率快速降到12.4%。（圖／節自高閔琳臉書）

▲民進黨市議員高閔琳拿出數據指出以今年25-29歲青年失業率最嚴重的，是柯文哲的台北市8.0%，以及盧秀燕的台中市7.2%，高雄表現中規中矩。（圖／節自高閔琳臉書）
▲民進黨市議員高閔琳拿出數據指出以今年25-29歲青年失業率最嚴重的，是柯文哲的台北市8.0%，以及盧秀燕的台中市7.2%，高雄表現中規中矩。（圖／節自高閔琳臉書）
陳若翠引用主計處最新發布的「人力資源調查統計」數據指出，高雄在110年上半年度的25~29歲、30~34歲兩個青年年齡層失業率表現不佳，分別為6.7%、4.8%，比109年度下半年增加1.9%、0.8%，幅度頗大。若與109年上半年度同期相比，則增加了0.5%、1.6%，表現同樣十分不理想。

陳若翠同時提供六都資料比對指出，高雄在25~29歲年齡層是六都倒數第三，30~34歲年齡層是六都倒數第一，顯示不論是跟過去市府相比，或者是與六都其他城市相比，高雄青年失業率問題十分嚴重。

高閔琳回顧去年陳若翠打臉韓國瑜時指出，殘酷的真相是陳若翠去年12月質詢痛批陳其邁「高雄青年失業率」（15-24歲）高達13.9%，結果鬧了一個大笑話，因為她資料沒看清楚，青年失業率13.9%近年新高，乃是百年政治奇才韓國瑜的偉大功績。

高閔琳指出，表格看不懂沒關係，她講解一次給大家聽，109年上半年韓國瑜時代，15-24歲為13.9%，25-29歲為6.2%；109年下半年陳其邁時代，15-24歲為12.4%，25-29歲同為4.8%。陳其邁表現明顯優於韓國瑜，明明就是陳其邁明顯比韓國瑜好啊！「陳議員該不會以為青年失業率數字越大越好吧！」

高閔琳也說，從去年八月份陳其邁上任，青年失業率快速降到12.4%。即便是到了武漢肺炎疫情爆發的今年（110年）上半年，可見高雄15-24歲的失業率仍是持續降低至10.5%，比沒有疫情的去年還再度下降1.9%；下降幅度也是六都當中最高！陳議員該是要陳其邁拍拍手、給高雄市府團隊肯定鼓勵一番才對吧？！

對此，勞工局指出，15~24歲之失業率，109年上半年為13.9%原為六都最高，109年下半年已降至12.4%、110年上半更降至10.5%，六都中僅高於新北市，顯示青年政策已有初步成效。

勞工局表示，高市府未來除將持續配合中央紓困政策，推動「安心即時上工計畫」、「安穩僱用計畫」協助事業單位維持營運及勞工穩定就業外，青年局亦推出「青年上班打卡獎勵計畫」、「大港青年實習」、「就業雄青-線上就業博覽會」等方案，期望能將疫情影響降到最低。

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