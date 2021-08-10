水利局連夜修復各道路、下水道　林榮欽深夜探視施工人員

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至於，鳳山區中崙國中後方鳳山溪因連日強降雨沖刷造成護岸傾斜導致水防道路塌陷，影響範圍約100公尺。水利局自災害發生後，立即調派大型機具進場打設鋼板樁保護，相關搶險作業也於今天完成，並控制災害範圍，預防災害持續擴大。
高雄市區連日來受豪大雨影響，前鎮區凱旋四路與瑞田街口、一心二路213號前快車道、楠梓區大學東路與大學三十八街道路坑洞以及中崙國中後方水防道路及護岸出現路面坑洞，對此工務局及水利局，避免災情擴大，已陸續加派搶修人員機具，採輪班方式進行搶險作業，經機具徹夜趕工後，已於今(10)日早上完成，並同步啟動後續災害復建設計作業，俟災害復建經費到位後辦理發包施工。
凱旋四路於8月3日由市府工務單位連夜進場開挖找出連通管涵破損、是為下陷原因、為考量通車需求及天氣因素，已於4日清晨先恢復通車，昨天降雨暫好轉，水利局於晚上立即調派工班機具進場開挖搶修，至於，一心二路於6日上午接獲通報下陷，隨即由水利局開挖回填恢復通行，避免大雨導致下陷擴大，同樣於昨晚進場開挖處理。
林欽榮除要求工務跟水利合作儘速開放通行外，後續也要求水利局依道路修復程序，針對該路段做ccp地盤改良，另外，針對污水管線Tv檢視後確認現有管線安全，惟現場開挖後發現的雨水涵管小破孔，雖無立即危險，仍請水利局後續儘速修復，並徹底解決造成下陷破損問題，速回鋪平整路面恢復道路通行。
水利局表示，中崙國中後方水防道路及護岸因受到連日強降雨等天災影響導致毀損，災害發生後，立即調派大型機具進場先行打設鋼板樁，避免災情擴大。搶險作業從6日展開，並加派搶修人員機具，採輪班方式進行搶險作業，經機具徹夜趕工後，於今天早上完成，並同步啟動後續災害復建設計作業，俟災害復健經費到位後辦理發包施工。