進飯店房間「第一件事」該做啥？行家曝正解：後悔來不及
往往我們出遊的時候，都會找一間漂亮的飯店入住，但你是否曾想過一進房間之後，第一件事情最應該做的是什麼呢？近日，專門帶團的領隊就拍攝影片解開疑惑，直呼進飯店一定要先「拉上窗簾」，否則到時候後悔也來不及，引發熱烈迴響。
編輯中心/綜合報導
2021-08-10 16:10:59
一名專門帶團出遊的領隊蚊子在抖音（Tik Tok）貼出影片表示「最近有很多人問，為什麼出去玩的時候，導遊或者領隊都會叮嚀一進房間就要把窗簾拉起來」這是因為飯店的房間通常都會是「落地窗」，而這樣的設計從裡面看不到外面，但從外面卻能把房間內看得一清二楚，很多人其實都被看光了都不知道。
蚊子也示範家中的落地窗，表示從家裡面看出去的話，外面是一片漆黑，落地窗上面也能當做鏡子反射出自己；但是如果走到外面往裡面看，卻是變得一清二楚，如此一來，如果你住飯店沒有拉上窗簾，在房間裡的一舉一動都會被看到，更別說換脫衣服會直接被看光，到時候要後悔也來不及。蚊子也笑說「自己曾經看過有女生在換衣服，嚇得她趕緊叫那些女生拉起窗簾，但如果你不介意被看光就算了」。
貼文一出，網友紛紛回應「之前就叮嚀畢旅的小朋友要記得拉，結果她們都沒拉，真的整個看光」、「哭哭，睡覺的時候都忘記拉窗簾」、「好可怕呀，下次會記得」、「有看過四五個在房間裡面玩角色扮演的....全被看光超糗」、「下次就來注意誰窗簾都沒在拉」、「我非常懂，我是飯店員工，每次處理完客訴就會看到XD」。（編輯：張嘉哲）