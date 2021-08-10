七夕情人節！月老、邱比特「雙神合璧」帶你尋覓良緣

七夕情人節即將來到，百貨、飯店業者規劃系列活動，要讓身邊親愛的家人、朋友、情人都能浪漫過節。新光三越高雄左營店與高雄關帝廟聯名合作，端出月老加持過的紅線組合及關帝開運金幣；高雄英迪格推出「心心相夕住房專案」，在房內即能享受浪漫微醺的甜蜜時刻。
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新光三越高雄左營店推出「雙神合璧 愛情添翼」活動，以東西雙神為企劃主軸，編織出「月老與邱比特扯破姻緣簿」逗趣的闖關遊戲故事背景。即日起至8月14日，可免費領取活動闖關卡，掃描QR CODE即可參與遊戲，完成闖關活動後，除了能夠獲得限量高雄關帝廟加持過的紅線錢母組合作為答謝禮外，上傳與打卡道具的合影至「新光三越高雄左營店」粉絲團的指定貼文即可參加抽獎，有機會將時下最夯的SWITCH大獎抱回家。
高雄關帝廟的月老，每年吸引了眾多對愛情有所祈求的善男信女前往參拜。新光三越高雄左營店期望透過高雄關帝廟月老加持過的紅線，為來店破解闖關活動的玩家尋覓良緣，而紅線兩條的傳統意涵用是：一條由個人攜帶，一條送回高雄關帝廟，感恩月老賜緣並經廟方指引將紅線焚化掉，以達圓滿告成。
高雄英迪格「心心相夕住房專案」，即日起至8月31日，住房加價11元加碼贈送價值2,500元的餐飲優惠，餐點包含翌日豐盛雙人早餐、香甜調酒任選2杯、以及酥鬆香濃的松露薯條乙份，並由專人將上述餐點送至客房內，不用擔心群聚風險。早餐提供套餐式餐盒客房服務，種類豐富多元有燒肉飯、海鮮粥、小卷米粉，搭配歐式麵包、精選熱食、季節時蔬、新鮮水果、咖啡及茶等附餐，早上7點至10點無限量供應。酒店129間客房皆為獨立空調，除室內循環外，也會導入室外新鮮空氣。
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