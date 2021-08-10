七夕情人節！月老、邱比特「雙神合璧」帶你尋覓良緣

七夕情人節即將來到，百貨、飯店業者規劃系列活動，要讓身邊親愛的家人、朋友、情人都能浪漫過節。新光三越高雄左營店與高雄關帝廟聯名合作，端出月老加持過的紅線組合及關帝開運金幣；高雄英迪格推出「心心相夕住房專案」，在房內即能享受浪漫微醺的甜蜜時刻。





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▲百貨業者七夕情人節與高雄關帝廟聯名合作，端出月老加持過的紅線組合及關帝開運金幣。（圖／新光三越高雄左營店提供）

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▲ ▲「心心相夕住房專案」在房內即能享受浪漫微醺的甜蜜時刻。（圖／高雄英迪格提供）

× ▲ ▲「心心相夕住房專案」在房內即能享受浪漫微醺的甜蜜時刻。（圖／高雄英迪格提供）

▲早餐提供套餐式餐盒客房服務，種類豐富多元。（圖／高雄英迪格提供）