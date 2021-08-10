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舉起台灣的榮耀！郭婞淳「話題排行」出爐　這事穩拿第一

▲2020東京奧運，我國「舉重女神」郭婞淳替我國摘下本屆首金，也是我國奧運史上第6金。（圖／美聯社）
▲2020東京奧運，我國「舉重女神」郭婞淳替我國摘下本屆首金，也是我國奧運史上第6金。（圖／美聯社）

編輯中心/綜合報導

2021-08-10 16:51:52

「舉重女神」郭婞淳代表台灣拿下本屆東京奧運第一面金牌，卓越的表現也讓台灣人民感到於有榮焉，雖然挑戰挺舉141公斤世界紀錄未成功，但她倒在台上露出燦爛笑容被捕捉，皆引發熱議。對此，《Social Lab社群實驗室》追蹤數據後，列出郭婞淳的熱議話題聲量排行。

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《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤東京奧運開幕至今郭婞淳的「熱議網路話題」聲量，並列出討論度最高的前6名。


第一名：首面金牌/破紀錄#106622則

▲根據《Social
▲根據《Social Lab社群實驗室》追蹤數據後，顯示「郭婞淳摘下首面金牌」以10萬多則討論度拿下聲量第一。（圖／美聯社）
「郭婞淳摘下首面金牌」以10萬多則討論度拿下聲量第一，她在女子舉重59公斤量級項目，不但一舉為台灣摘下「首面金牌」，還以抓舉103公斤、挺舉133公斤、總和236公斤的成績刷新奧運紀錄，精彩的表現讓網友直呼「跟第二名差距真的太鬼啦！」、「世界或奧運所有的紀錄都是他創的！」

而在頒獎時的畫面，也讓民眾紛紛留下「謝謝妳的努力，把台灣舉到全世界面前」、「超級感動…尤其在頒獎的時候我也跟著流淚了」等話語，藉此表達對郭婞淳奪冠的感動與感謝，因此「首面金牌/破紀錄」的雙重榮耀也成為網路聲量的冠軍。


第二名：教練#36760則

▲郭婞淳贏得比賽後，教練上前擁抱她，沒想到這個畫面卻引發爭議。（圖／體育署）
▲郭婞淳贏得比賽後，教練上前擁抱她，沒想到這個畫面卻引發爭議。（圖／體育署）
在郭婞淳奪金後，教練第一時間上前擁抱她，此事也在網路上掀起討論，部分網友覺得此舉動不適當，但有人認為「當事人沒有說什麼，真的不需要放大看」。對此，郭婞淳也在當日立刻發文解釋，她們師徒關係和諧，搞怪的表情僅是鬧著玩的。

除了在奧運場和教練的互動受到討論外，郭婞淳也在父親節時感謝教練一路以來的陪伴指導，貼文曝光後，讓粉絲感受到教練的辛苦，感慨的說「除了選手本人，我想教練心中的悸動，應該是一輩子的夢想夢圓了的感覺，教練真的很像父親」。

▲第三名到第六名依序是「獎金#12491則、掌旗官#6282則、再戰巴黎#2363則、善舉#2224則」。（圖／《Social
▲第三名到第六名依序是「獎金#12491則、掌旗官#6282則、再戰巴黎#2363則、善舉#2224則」。（圖／《Social Lab社群實驗室》提供）
第三名到第六名依序是「獎金#12491則、掌旗官#6282則、再戰巴黎#2363則、善舉#2224則」，而郭婞淳這次的亮眼表現，讓大眾期待她在2024巴黎奧運的表現，紛紛留言說「希望能再拚一屆」，而她也在受訪時，表示自己仍有進步空間，並說「應該是叫我再拚一屆」。

不過，近日卻傳出下屆奧運可能移除舉重項目的消息，也讓網友們十分擔心，「奧運不比舉重那下次要比什麼」、「舉重是歷史最悠久的項目之一欸」。此外，能透過奧運的機會，看到許多台灣選手在場上發光發熱，同時也能了解選手一路以來辛苦的訓練過程，因此不論怎樣，都要繼續為選手們加油，期待他們下次的表現。（編輯：許智超）

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你敢不敢在鬼月看恐怖片呢？

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2021-08-09-2021-08-12

疫苗不足是中央還是地方的問題？

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請問您施打疫苗了嗎？

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