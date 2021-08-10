NBA／接連跟柯瑞、詹皇當隊友 湖人新援直呼不可思議
上個月剛滿32歲的Kent Bazemore(貝茲莫爾)今夏沒有選擇和勇士續約，決定重回老東家湖人，被問到連續2季和聯盟當紅球星Stephen Curry(柯瑞)、「詹皇」LeBron James接連當隊友的感覺，Bazemore說，「他們是真正能改變比賽的人。」
記者鍾東穎/綜合報導
2021-08-10 16:52:07
Bazemore上季為勇士出賽67場，場均出賽將近20分鐘，可貢獻7.2分3.4籃板，勇士也有意願和他續約，但他拒絕了勇士更高薪的2年合約報價，因為他認為加入湖人可以獲得更大的角色和機會，並有機會衝擊冠軍。
Bazemore談到連續2年分別和Curry、James並肩作戰，「這很不可思議。在這之前我還和Damian Lillard當過隊友，他們有過人的天賦，很多球員被他們吸引想和他們一起打球，他們是真正可以改變並掌控比賽的人。」
Bazemore說，「James在球場上的視野大的很瘋狂，Lillard的三分球準到不行，Curry則能持球也能進攻，他是場上的魔術師。你每天都和他們一起訓練，能從他們身上學習到太多太多，還有那些下了場如何保持身體，這些都是一般人看不到的。」