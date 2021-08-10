綠園道最後一哩八月底完工　何權峰細數綠園道長成故事

高雄市議會今(10)日持續進行市政總質詢，高雄市議員何權峰細數綠園道的長成故事，論述後鐵路地下化時代，城市最大綠廊完工。同時在中央與地方一起合作努力下，整體工程只剩下1%，最後一哩路是愛河跨橋的部分，預計八月底就會全部完工。





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何權峰也關切綠園道周邊建築創意彩繪的工程進度。都發局局長楊欽富回應，目前共有28處微整形的美化工程進行中，用城市藝廊的方式，具有故事性，配合整體綠園道的建設，預計十月全部完工。





何權峰除感謝市長陳其邁上任後，對於整體工程的督促，加速綠園道的完成，不論是白天或夜晚在綠園道散步、運動與休憩，很多市民朋友都非常有感。何權峰也針對綠園道周邊停車空間，力促高雄市政府能妥善規劃與溝通，解決停車問題，讓道路更平順，市民通行更加便利。





何權峰回想綠園道的長成，是陳菊市長執政時期，約2013年左右，鐵路地下化工程進行中，提出建置鐵路地下化綠園道的構想。何權峰說，當時中央是馬政府執政，案子報到中央，中央卻表示綠園道的土地必須有償使用。但如果要有償使用，光土地經費就要60幾億，並非高雄市府所能負荷。





直至2016年總統蔡英文上任後，市長陳菊領導的市府團隊再跟中央爭取，除了土地無償使用外，也把綠園道建設經費40幾億一併爭取到位。等同綠園道的相關經費，都是由中央來出資建設。





副市長林欽榮表示，綠園道真的得來不易，這是多任市長努力的結果，要感謝非常多人。綠園道總面積等同十個高雄中央公園，能夠無償歸地方所有，同時在中央與地方一起合作努力下，整體工程只剩下1%，最後一哩路是愛河跨橋的部分，預計八月底就會全部完工。



