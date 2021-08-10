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綠園道最後一哩八月底完工　何權峰細數綠園道長成故事

▲高雄市議員何權峰今天持續進行市政總質詢除細數綠園道的長成故事，也論述後鐵路地下化時代，城市最大綠廊完工。（圖／翻攝畫面）
▲高雄市議員何權峰今天持續進行市政總質詢除細數綠園道的長成故事，也論述後鐵路地下化時代，城市最大綠廊完工。（圖／翻攝畫面）

記者郭凱杰／高雄報導

2021-08-10 16:54:33｜2021-08-10 16:55:53

高雄市議會今(10)日持續進行市政總質詢，高雄市議員何權峰細數綠園道的長成故事，論述後鐵路地下化時代，城市最大綠廊完工。同時在中央與地方一起合作努力下，整體工程只剩下1%，最後一哩路是愛河跨橋的部分，預計八月底就會全部完工。

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何權峰也關切綠園道周邊建築創意彩繪的工程進度。都發局局長楊欽富回應，目前共有28處微整形的美化工程進行中，用城市藝廊的方式，具有故事性，配合整體綠園道的建設，預計十月全部完工。

何權峰除感謝市長陳其邁上任後，對於整體工程的督促，加速綠園道的完成，不論是白天或夜晚在綠園道散步、運動與休憩，很多市民朋友都非常有感。何權峰也針對綠園道周邊停車空間，力促高雄市政府能妥善規劃與溝通，解決停車問題，讓道路更平順，市民通行更加便利。

何權峰回想綠園道的長成，是陳菊市長執政時期，約2013年左右，鐵路地下化工程進行中，提出建置鐵路地下化綠園道的構想。何權峰說，當時中央是馬政府執政，案子報到中央，中央卻表示綠園道的土地必須有償使用。但如果要有償使用，光土地經費就要60幾億，並非高雄市府所能負荷。

直至2016年總統蔡英文上任後，市長陳菊領導的市府團隊再跟中央爭取，除了土地無償使用外，也把綠園道建設經費40幾億一併爭取到位。等同綠園道的相關經費，都是由中央來出資建設。

副市長林欽榮表示，綠園道真的得來不易，這是多任市長努力的結果，要感謝非常多人。綠園道總面積等同十個高雄中央公園，能夠無償歸地方所有，同時在中央與地方一起合作努力下，整體工程只剩下1%，最後一哩路是愛河跨橋的部分，預計八月底就會全部完工。

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