Iphone「眼睛掉下來」找嘸！果粉驚：沒看過 行家曝真相

現代人使用手機的頻率大增，街上人手一支的景象早已見怪不怪，而近年來智慧型手機市場競爭激烈，零組件維修、手機配件等商機也跟著出現。不過日前就有一名Iphone使用者發文求助，表示自己有著「三眼怪」暱稱的Iphone12背後的鏡頭掉了

「眼睛掉下來又找不到」

，畫面曝光後更吸引不少果粉討論。

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這名用戶在PTT的IOS版上貼出自己的Iphone12慘況，只見背後本該是主打攝影功能的三鏡頭，居然「少了一顆」只剩下兩顆原本的相機模組，這也讓他無奈求助「三顆眼睛或兩顆眼睛，其中一顆如果掉下來變成真裸眼，這會有救嗎」，並表示自己求助維修店之後，對方表示「要具備有 1.裸眼鏡片 2.蓋子，才可以修理」，但裸眼鏡片不只自己怎麼翻都找不到，也沒有直營廠商特別供貨。

▲原PO表示自己的 Iphone12背後鏡頭掉了一顆，怎麼找也找不到。 （圖／翻攝自PTT）

這個情況就讓原PO相當頭疼，因此發文詢問「請問版上大師以及無數的手機商人，其他的分解機的眼睛可以移植嗎？」，這罕見的慘痛狀況曝光後掀起不少網友討論，其中就有許多資深果粉也紛紛傻眼「原本以為搞笑文，竟然有這種脫離方式啊」、「原來這會掉」、「長知識惹xDD」、「還以為是什麼，結果真的掉眼了，但也太誇張了吧@@」、「這太扯了…」。

而對於這個狀況，板上也有許多行家出面給出建議，但也有網友質疑真實性「山寨後殼吧…最好原廠會這樣掉」、「這個是鏡頭保護貼吧 閃光燈跟LiDAR都凹的」，不過眾人仍建議得直接送回原廠修理「太誇張了，先裝個鏡頭蓋擋一下？這個原廠該負責吧，去101問問」、「這除了送原廠沒別的辦法了」、「這個感覺要送回原廠了 應該會建議整個相機模組都換掉」、「送回原廠吧應該超越了人損範圍，那個蓋子誰摳的下來」。（編輯：楊智傑）