分析：抵制北京冬奧視美國態度　3個月內是關鍵

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香港01分析，東京奧運主辦國日本的媒體，近來對北京冬奧是否可能遭到抵制，討論最多。除了整理出各種抵制的訴求，共同社並直指，北京冬奧會面臨兩種擔憂，一是疫情，二是抵制。
共同社的報導還引述外交界人士說法指出，中國領導層正認真考慮北京冬奧防疫舉措，確保舉辦一屆「安全的冬奧會」。其中，中方設想到的最壞狀況，是中國疫情屆時轉趨嚴峻，同時有很多西方民主國家抵制北京冬奧。
與日本媒體相較，歐美媒體對北京冬奧可能遭抵制的報導相對較少。其中，美國媒體多半僅報導下一場奧運─北京冬奧已經不遠，中國又將走上世界舞台。而中國官員藉由出席東京奧運的機會考察防疫措施，作為北京冬奧防疫的參考。
法新社的報導則同樣認為，北京冬奧面臨著疫情及抵制等兩大問題。但也建議北京冬奧應從東京奧運汲取經驗，尤其在疫情下保證賽事正常進行。包括是否允許觀眾現場觀賽，如何因應觀眾與選手間互動，以及各國選手是否比照實施至少2週的隔離。
2020年以來，因為新疆、香港人權問題而呼籲抵制北京冬奧聲音始終不斷，主要來自美國、加拿大國會、歐洲議會及個別政壇人士，以及眾多人權組織及人權活動人士議題展開。
到目前為止，並沒有國家宣布將對北京冬奧進行外交及參賽抵制，也沒有贊助企業宣布退出。即使是帶頭圍堵中國的美國也未曾表態，僅表示將與盟國「協調立場」，而像日本也以美國馬首是瞻。但不排除類似的抵制聲音有繼續壯大之勢，這與當前中國所面臨的國際輿論不利環境有關。
報導分析，美國拜登政府正尋求「拜習會」，是下半年外交工作的重點。若拜登政府屈從美國國內施壓，推動抵制北京冬奧，勢必影響「拜習會」舉行。因此，拜登政府是否出手抵制北京冬奧，關鍵看未來3個月。（編輯：張淑伶）1100810