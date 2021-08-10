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聯合國警告地球加速升溫　蔡英文、蘇貞昌零排碳政策互卡

▲蔡英文總統去年曾表示「兼顧經濟發展和環境永續，是我不變的目標」（資料照／總統府提供）
▲蔡英文總統去年曾表示「兼顧經濟發展和環境永續，是我不變的目標」（資料照／總統府提供）

記者羅婉庭／台北報導

2021-08-10 17:19:50｜2021-08-10 17:28:41

聯合國氣候變遷小組（IPCC）昨日發表綜合評估報告指出「全球均溫很可能在大約10年內就升高1.5°C，突破巴黎協定的升溫幅度限制」，聯合國秘書長古特瑞斯（Guterres）更直言，這分報告是「人類的緊急報告」、「化石燃料正在摧毀地球」

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對此，國民黨立委鄭麗文今（10）日，我國在氣候變遷下的影響包括乾季更乾、雨季更濕、颱風更北偏，但強度增強，海平面上升、西部低窪地區面臨威脅，都市熱浪加劇、農作物受嚴重影響等。

鄭麗文說，減碳與減緩空污可以是同一條路徑，氣候變遷將對每一個生活在地球上的我們造成全面性威脅，但我國目前政策措施明顯不足。鄭表示，自己曾提出修法將碳價機制入法、減碳進程與目標設定提前，以符合IPCC目標進程，並設定139年達到溫室氣體實質零排放目標等。

她盤點，國內各產業龍頭為了不與國際脫節都已紛紛超前政府，自訂減碳辦法，如台積電、聯電、台達電加入「完全使用再生能源的RE100」；中鋼宣布明年將對外銷鋼材徵收「碳附加費」；台塑積極布局能源轉型，首要目標是將「麥寮氣電」從燃煤改成「天然氣」；鴻海也宣布2050將達到碳中和。

鄭麗文回顧，蔡英文總統去年曾表示「兼顧經濟發展和環境永續，是我不變的目標」，更在今年422地球日明確宣示「2050淨零轉型是全世界的目標，也是台灣的目標」，但我國至今尚未訂定出各產業的碳排標準碳定價機制也卡關，曾在前行政院長賴清德任內拍板的「2035年禁售燃油機車」政策，卻在蘇貞昌院長上台後就喊停，燃油機車持續增加，延緩我國碳排減量，蔡英文喊著零排碳，行政院卻背道而馳。

因此，鄭麗文呼籲蔡政府，必須提出系統性的減碳策略，提供完善的政策環境，勿讓政策矛盾持續拖延我國減碳進程，更不可輕忽碳中和新經濟時代背後隱藏的巨大危機。

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