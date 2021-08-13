被舉重選上的女神！郭婞淳與槓鈴共舞出美麗新人生

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直到踏上國際舞台，發現國外認為女生有肌肉線條是美的，顛覆她一開始的想法，而她的舉重技巧也開始受到各界肯定，「有人說我像是在跟槓鈴跳舞一樣，我覺得這句話是對我非常大的鼓勵和成就感。」
從此郭婞淳不只打破自己對舉重的刻板印象，也想要改變其他人的老舊看法，「我想要可以舉的很重，但也能舉的很流暢、很賞心悅目。」
這次東京奧運，郭婞淳以破奧運會紀錄的挺舉133公斤，抓舉103公斤，總計236公斤的成績，為中華隊拿下本屆奧運會首金，也是她三度出征五環殿堂的首面金色獎牌，宣告舉重女神的世代來臨。
除了破紀錄的一舉外，各界也注意到她耳朵上戴著精品品牌兒耳環的耳環，意外掀起買購熱潮，郭婞淳透露是交情超過10年、非常要好的姊姊送她的禮物，「像是陪伴的力量，陪我四處征戰，也希望我美美的，很想告訴大家，舉重可以舉非常美。」
郭婞淳出生臍帶繞頭，由外婆帶大，家庭環境刻苦，甚至連買早餐的錢都沒有，運動成為她的心靈寄託，當她即將在國際大放異彩前一刻，2014年備戰亞運不慎被141公斤的槓鈴壓傷，導致右大腿肌70%斷裂，但她沒有放棄，反倒相信「所有的挫折都是最好的安排。」
傷後她體認到有更多地方需要醫療資源支持，因此拿出國際賽的奪牌獎金，捐了價值150萬的救護車，「人生不只是贏得比賽，而是幫助別人一起完賽。」不僅人美，心也美，回過頭看，郭婞淳更感謝個性好勝的她當初沒有放棄，就算一個人躲起來哭，也一直努力走到現在。