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被舉重選上的女神！郭婞淳與槓鈴共舞出美麗新人生

▲被舉重選上的女神！郭婞淳勇奪東京奧運59公斤級金牌，她與槓鈴共舞出美麗新人生。（圖／體育署）
▲被舉重選上的女神！郭婞淳勇奪東京奧運59公斤級金牌，她與槓鈴共舞出美麗新人生。（圖／體育署）

記者鍾東穎/綜合報導

2021-08-13 09:10:44

被舉重選上的孩子！我國「舉重女神」郭婞淳在東京奧運女子舉重59公斤級以壓倒性成績勇奪金牌，但回到國中時期，她坦言自己非常排斥練舉重，走過高低起伏，現在的她很享受與槓鈴共舞，比賽時帶著香奈兒耳環也希望傳達給大家，舉重其實也可以美美的。

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「其實我真的沒有很喜歡。」郭婞淳透露剛接觸舉重時，非常排斥練習，自以為躲過訓練時間，最後被教練抓回去，郭婞淳表示當時更喜歡有隊友的團體運動，加上有「會練很壯」的刻板印象，內心的小女孩反彈。

▲郭婞淳已經是生涯最顛峰，從最低潮到現在奧運奪金，郭婞淳讓國人看到運動員的價值。（圖／美聯社）
▲郭婞淳已經是生涯最顛峰，從最低潮到現在奧運奪金，郭婞淳讓國人看到運動員的價值。（圖／美聯社）

直到踏上國際舞台，發現國外認為女生有肌肉線條是美的，顛覆她一開始的想法，而她的舉重技巧也開始受到各界肯定，「有人說我像是在跟槓鈴跳舞一樣，我覺得這句話是對我非常大的鼓勵和成就感。」

▲2020東京奧運，我國「舉重女神」郭婞淳替我國摘下本屆首金，也是我國奧運史上第6金。（圖／美聯社）
▲2020東京奧運，我國「舉重女神」郭婞淳替我國摘下本屆首金，也是我國奧運史上第6金。（圖／美聯社）

從此郭婞淳不只打破自己對舉重的刻板印象，也想要改變其他人的老舊看法，「我想要可以舉的很重，但也能舉的很流暢、很賞心悅目。」

這次東京奧運，郭婞淳以破奧運會紀錄的挺舉133公斤，抓舉103公斤，總計236公斤的成績，為中華隊拿下本屆奧運會首金，也是她三度出征五環殿堂的首面金色獎牌，宣告舉重女神的世代來臨。

▲2020東京奧運，我國「舉重女神」郭婞淳替我國摘下本屆首金，也是我國奧運史上第6金。（圖／美聯社）
▲2020東京奧運，我國「舉重女神」郭婞淳替我國摘下本屆首金，也是我國奧運史上第6金。（圖／美聯社）

除了破紀錄的一舉外，各界也注意到她耳朵上戴著精品品牌兒耳環的耳環，意外掀起買購熱潮，郭婞淳透露是交情超過10年、非常要好的姊姊送她的禮物，「像是陪伴的力量，陪我四處征戰，也希望我美美的，很想告訴大家，舉重可以舉非常美。」

▲郭婞淳常常佩戴
▲郭婞淳常常佩戴 CHANEL 耳環。（圖／翻攝自郭婞淳 KUO, Hsing-Chun粉絲專頁）

郭婞淳出生臍帶繞頭，由外婆帶大，家庭環境刻苦，甚至連買早餐的錢都沒有，運動成為她的心靈寄託，當她即將在國際大放異彩前一刻，2014年備戰亞運不慎被141公斤的槓鈴壓傷，導致右大腿肌70%斷裂，但她沒有放棄，反倒相信「所有的挫折都是最好的安排。」

▲「舉重女神」郭婞淳在59公斤量級奪金（圖／體育署提供）
▲「舉重女神」郭婞淳在59公斤量級奪金（圖／體育署提供）

傷後她體認到有更多地方需要醫療資源支持，因此拿出國際賽的奪牌獎金，捐了價值150萬的救護車，「人生不只是贏得比賽，而是幫助別人一起完賽。」不僅人美，心也美，回過頭看，郭婞淳更感謝個性好勝的她當初沒有放棄，就算一個人躲起來哭，也一直努力走到現在。

▲郭婞淳為台灣摘下首面金牌。（圖／翻攝郭婞淳IG）
▲郭婞淳為台灣摘下首面金牌。（圖／翻攝郭婞淳IG）

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