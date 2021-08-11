香港泛民組織教協解散　將失去對年經一代影響力

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馮偉華所說的危機，無疑是來自北京方面的政治壓力。
在前年的「反送中」運動中，教協積極參與；由於教協在教育界有巨大影響力，因此成為北京方面的眼中釘。
去年以來，在「反送中」這場政治風暴過去後，北京方面一直沒有對教協施加明顯壓力。但上月底，北京官媒新華社及人民日報同時發表評論文章，批評教協運作偏離宗旨、不務正業，「變成不折不扣的政治組織」。
新華社的評論文章更指出，香港教育要正本清源、重回正軌，「就必須徹查，剷除毒瘤。」
北京官媒對教協的強烈批評引來社會各方關注，被視為打擊教協的開始。其後，港府教育局宣布全面終止與教協的工作關係。
教協面對來自北京的壓力，近期已先後宣布退出泛民團體香港市民支援愛國民主運動聯合會及職工會聯盟，又退出國際教育組織（Education International）。
與此同時，教協宣布成立「中國歷史文化工作組」，推動教師正面認識中國歷史、國情和文化，以培養學生的家國情懷。
但教協種種做法仍然無法消除來自北京方面的壓力，解讀北京對港政策的權威意見領袖、中國全國僑聯副主席盧文端昨天就在明報撰文指出，北京官媒對教協的批評，反映出教協已被北京中央定性為危及教育安全的毒瘤，針對教協的行動，肯定不會只是停留在「終止工作關係」。
教協成立於1973年，早年的核心領導人物為香港民主同盟（民主黨前身）成員司徒華（已故）及張文光等人，他們也藉著教協的身分晉身成為立法會議員。
也因此，教協既是泛民團體，也是民主黨背後支持的龐大力量。
教協對外宣稱的宗旨是教育專業團體、教師工會及社會團體，約有9萬5000名會員，大都是大學及中小學教職員，是香港最大單一行業工會。
由於教協與民主黨關係密切，因此，它歷來積極參與政治，支持泛民各種政治理念，且與支聯會密不可分。
在前年的「反送中」運動中，教協積極參與，因此成為北京方面的眼中釘。此前不少分析文章指出，北京方面認為，香港所以有大量學生參加「反送中」，主因是教育出了問題，而教協在教育界掌握龐大人脈和資源，對學生影響巨大。
據分析，在「反送中」之後，北京方面正督促港府做好教育工作，令學生正確認識香港和中國，但在推動教育工作的過程中，教協肯定被視為「一個障礙」。
隨著教協的解散，泛民也必將失去對社會及年輕一代的影響力。（編輯：張淑伶）1100810