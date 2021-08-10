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新加坡力拚疫苗涵蓋率　民眾無須預約就能直接打

▲新加坡啟動全國疫苗接種計畫以來，已有70%人口完整接種2劑，79%至少接種一劑。（圖／美聯社／達志影像）
▲新加坡啟動全國疫苗接種計畫以來，已有70%人口完整接種2劑，79%至少接種一劑。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-08-10 20:03:18

（中央社記者侯姿瑩新加坡10日專電）新加坡啟動全國COVID-19疫苗接種計畫以來，已有70%人口完整接種2劑，79%至少接種一劑。為讓接種更加方便，當局也開放所有民眾無須預約就能到接種中心打輝瑞或莫德納疫苗。

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人口約570萬的新加坡去年12月底啟動全國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種計畫，這項計畫目前使用輝瑞/復必泰（Pfizer-BioNTech/Comirnaty）及莫德納（Moderna）等2款mRNA疫苗。民眾接到通知後，可自行上網選擇接種地點及預約時段。

新加坡衛生部表示，截至8日，在全國接種計畫下，已有7成人口完整接種，79%人口至少接種一劑疫苗。當局估計，到了9月初，可望全國約8成人口都已完整接種。

為了讓民眾接種疫苗更為方便，衛生部宣佈，今天起開放所有12歲及以上、尚未接種第一劑的新加坡公民、永久居民及持有長期准證的外籍人士，無須預約就可直接到全島26個提供輝瑞/復必泰疫苗接種的中心打疫苗。

另外，自2日起，所有18歲及以上的新加坡公民、永久居民及持有長期准證的外籍人士，可在沒有事先預約下，直接到11個施打莫德納疫苗的接種中心打疫苗。

新加坡衛生部長王乙康今天也透過臉書發文表示，目前居住在星國的短期探訪准證持有者不久後將能接種COVID-19疫苗。

由於年長者被視為風險較高的族群，衛生部自7月中旬就已開放60歲及以上者無須預約，可直接到任何一個接種中心或提供疫苗施打的診所接種，盼提升年長者接種率。

據衛生部統計，截至昨天，共有35起需要輸氧治療的重症案例，另有10人情況危急、收治於加護病房；這45名患者中，7人已完成疫苗接種。34名60歲以上病況嚴重的患者中，28人完全未打疫苗或尚未完整接種。

衛生部今天表示，初步確認新增54人確診，包括53起本土案例及一起境外移入，全國累計6萬5890人確診。目前累計42人病故。（編輯：林憬屏）1100810

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2021-08-09-2021-08-12

疫苗不足是中央還是地方的問題？

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2021-07-30-2021-08-10

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2021-07-30-2021-08-10

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