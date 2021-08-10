NHK：菅內閣支持率29％探新低　不支持率52%創新高

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NHK本月7日起一連3天以日本全境18歲以上民眾作為調查對象，以隨機抽樣方式撥打2115人的固定電話或行動電話，共獲1214人回答，比率57%。
支持菅內閣的受訪者中，44%認為比其他內閣來得好、23%是因為屬於自己支持的政黨所組成的內閣，另有17%認為人品可以信賴等。
至於為何不支持菅內閣，37%受訪者對政策不期待及內閣沒有執行力、13%受訪者認為人品無法信賴等。
有關剛落幕的東京奧運評價，有26%受訪者認為很好、36%受訪者覺得還不錯；18%受訪者認為不太好、16%受訪者認為不好。
談到東奧是否是一場「安全且安心的奧運會」，31%受訪者認為是、57%受訪者認為不是。
至於預計8月24日要開幕的東京帕運該不該開放觀眾進場，只有2%受訪者認為不該限制觀眾進場、15%受訪者認為應開放一定數量觀眾進場；60%受訪者認為應該閉門舉行、18%受訪者認為應該取消舉辦帕運。
談到自己或家人對感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的不安程度，43%受訪者表示十分不安、42%受訪表示某種程度不安；10%受訪者不太感到不安、3%受訪者完全沒有感到不安。
對政府防疫作為，3%受訪者給予相當正面評價、32%給予某種程度評價；40%受訪者不太能給予正面評價、21%完全無法給予正面評價。
東京奧運8日晚間閉幕，朝日新聞當晚隨即公布7日跟8日所做全國電話民調結果，菅內閣支持率首度跌破3成，以28%創2020年9月上任以來新低；不支持率也上升到53%。
讀賣新聞本月7日到9日間所做民調顯示，被問到還希望菅義偉做多久首相時，18%受訪者「希望馬上換人」、48%受訪者認為「做到今年9月自民黨總裁任期屆滿為止」，加總有66%的受訪者不希望菅義偉在9月自民黨總裁任期屆滿後續任，較6月民調上升7個百分點。（譯者：黃名璽/核稿：劉學源）1100810