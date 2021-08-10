高市即日起有條件開放游泳池　健身房飛輪等同步開放

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高市府運發局局長侯尊堯表示，高市公立及民營游泳池依教育部公告「游泳池因應COVID-19防疫管理指引」為原則有條件開放，開放期間實施防疫措施包含實聯制、個人運動器具（如泳鏡、面鏡、浮具等）不得互相借用、落實人流及水道控管（容留人數限制每10平方公尺至多1人，公立泳池每場限定100至125人，以現場公告為主，離場後不遞補人數），泳客應於游泳結束後立即上岸戴上口罩，盡可能減少未戴口罩時間。





此外，依據教育部公告規定，游泳池不開放附屬設備，包括淋浴間、三溫暖、烤箱、水療池、遊戲池、餐飲部門等。且不提供浮板、泳鏡、泳帽、吹風機等相關設備。





另外，高市公立及民營游泳池場域門口依規定主動公告「場域容留量」、「教練、救生員與防護員疫苗注射與快篩結果」，尤其禁止跨縣市民眾至高市游泳池活動。





高市府運發局所屬游泳池(含委外泳池)計7池，分別為國際池、三民池、楠梓池、左營池、鳳山池、大寮池、前鎮池，每日開放兩場次，分別是上午6時至10時、下午13時30分至17時30分，每場提前30分鐘進行清消作業。



