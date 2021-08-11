為何手搖飲料賣這麼貴？鄉民全點出「2關鍵」：其實合理
手搖飲料店盛行，每到夏日街上更能見到購買人潮，不過每家的價格不盡相同，便宜的20到30元不等，貴的有上看百元。近日有網友在網路論壇討論，「現在的手搖飲料是不是都賣太貴了？」沒想到大量鄉民都指出「2點關鍵」，直言「其實很合理」，引發討論。
編輯中心/綜合報導
2021-08-11 10:49:51
這位網友在PTT Gossiping上PO一篇「手搖飲料是不是賣太貴了？」的貼文，原PO說手搖飲料店一杯大杯紅茶不知道有沒有700C.C，一杯要賣30元，他去賣場買一瓶2000C.C的紅茶也是30元；原PO接著表示，如果熟悉稅法的鄉民應該知道，賣場或是商店賣的包裝飲料，從工廠出來要先抽15%的貨物稅，加上賣場也要5%營業稅，等於鄉民的30元有6塊都拿去繳稅，要是不是計稅還可以更便宜。
鄉民看到貼文後，紛紛留言說「特調現在一杯都8、90元」、「看到有些手搖店一杯90元，我真的想喝又下不了手」、「是，終於有人說真話了」、「超過40我就不買了」、「一杯240你敢嘴」、「根本暴利啊」、「真的太貴。易開罐一罐也29元左右」。
但也有網友點出兩個關鍵是「人工」和「店租」，「手搖要人工一杯一杯處理啊，貴在店租跟人工」、「貴，大部分利潤都拿去付租金了」、「貴的是人工跟店租，不是飲料本身，閣下想的真簡單，很難當老闆」，「人工跟店租至少佔70％」、「你付的是店租跟人力」。（實習編輯：歐雅如）