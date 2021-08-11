國民黨「發現金、要疫苗」宣傳車上路！不定期行經行政院

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國民黨「發現金、要疫苗」宣傳車每日將繞行市區，且不定時行經行政院，以大型LED螢幕呈現台灣人民當前因為疫苗不足、紓困不力之下，生活上的不安定感與危機感，讓蔡政府深刻感受到人民的吶喊與怒吼，希望蔡政府能順應民意，助台灣人民早日脫離疫情，回復正常生活。
國民黨指出，國人共同努力之下，疫情逐漸趨緩，降為二級警戒，但仍遲遲無法回復往常的經濟行為與生活型態，主因在於台灣疫苗嚴重不足，各縣市政府紛紛出現無疫苗可打的窘境；「許多國人等不到第二劑、更多國人打不到第一劑」。
國民黨表示，蔡政府一再以國際間疫苗缺貨為藉口，但近日美國輝瑞才允諾將提早交貨600萬劑疫苗給日本，讓台灣人民表達羨慕，也質疑蔡政府採購國際認證疫苗的積極度不足，是否為了逼國人施打未經三期試驗的高端疫苗？
此外，普發現金救急是當前民意的高度期望，但蔡政府仍固執己見、罔顧民意，堅持發放耗費時間、經費的五倍券。
國民黨表示，蔡政府坐在冷氣房中研擬紓困政策，自作聰明以為民眾會將現金存起來不消費，但疫情衝擊，民眾急需要現金解決生活必須的燃眉之急，且國際間的紓困振興方案也多以發現金為主，顯然發現金是能即時協助民眾的紓困方式。惟蔡政府排除發現金只因意識型態作祟，不願附和在野黨的建言，但因此而背離民意的趨向，耗費高額的時間與經費成本，只得到沒有嚴謹資料佐證的經濟效益，蔡政府的政策思維只有政治，沒有民意，令人遺憾。