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國民黨「發現金、要疫苗」宣傳車上路！不定期行經行政院

▲國民黨今(11)日啟動由革實院規劃發起的「發現金、要疫苗」宣傳車活動，以大型LED螢幕呈現台灣高度民意希望紓困發現金、防疫要疫苗的影片。（圖／截圖自國民黨臉書）
▲國民黨今(11)日啟動由革實院規劃發起的「發現金、要疫苗」宣傳車活動，以大型LED螢幕呈現台灣高度民意希望紓困發現金、防疫要疫苗的影片。（圖／截圖自國民黨臉書）

記者余祥／台北報導

2021-08-11 10:41:42｜2021-08-11 10:42:01

國民黨今(11)日啟動由革實院規劃發起的「發現金、要疫苗」宣傳車活動，以大型LED螢幕呈現台灣高度民意希望紓困發現金、防疫要疫苗的影片，透過宣傳車繞行市區、不定時行經行政院的方式，大聲吶喊人民的訴求，讓民進黨的當權者能感受到國人對於蔡政府怠惰與顢頇的不滿。

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「發現金、要疫苗」宣傳車的正式啟程活動由黨主席江啟臣、秘書長李乾龍、立委黨團總召費鴻泰、書記長陳玉珍、革實院院長羅智強、文傳會主委王育敏人等出席。

國民黨「發現金、要疫苗」宣傳車每日將繞行市區，且不定時行經行政院，以大型LED螢幕呈現台灣人民當前因為疫苗不足、紓困不力之下，生活上的不安定感與危機感，讓蔡政府深刻感受到人民的吶喊與怒吼，希望蔡政府能順應民意，助台灣人民早日脫離疫情，回復正常生活。

國民黨指出，國人共同努力之下，疫情逐漸趨緩，降為二級警戒，但仍遲遲無法回復往常的經濟行為與生活型態，主因在於台灣疫苗嚴重不足，各縣市政府紛紛出現無疫苗可打的窘境；「許多國人等不到第二劑、更多國人打不到第一劑」。

國民黨表示，蔡政府一再以國際間疫苗缺貨為藉口，但近日美國輝瑞才允諾將提早交貨600萬劑疫苗給日本，讓台灣人民表達羨慕，也質疑蔡政府採購國際認證疫苗的積極度不足，是否為了逼國人施打未經三期試驗的高端疫苗？

此外，普發現金救急是當前民意的高度期望，但蔡政府仍固執己見、罔顧民意，堅持發放耗費時間、經費的五倍券。

國民黨表示，蔡政府坐在冷氣房中研擬紓困政策，自作聰明以為民眾會將現金存起來不消費，但疫情衝擊，民眾急需要現金解決生活必須的燃眉之急，且國際間的紓困振興方案也多以發現金為主，顯然發現金是能即時協助民眾的紓困方式。惟蔡政府排除發現金只因意識型態作祟，不願附和在野黨的建言，但因此而背離民意的趨向，耗費高額的時間與經費成本，只得到沒有嚴謹資料佐證的經濟效益，蔡政府的政策思維只有政治，沒有民意，令人遺憾。

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