古莫請辭霍楚接手　紐約233年歷史出現首位女州長

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以下是霍楚的相關簡介：
2014年，時任紐約州副州長的達菲（Robert Duffy）宣布不再尋求連任後，古莫邀請後起之秀霍楚搭檔競選，兩人當年勝選，2018年連任成功。
擔任副州長期間，霍楚執掌10個經濟發展委員會，積極投資州內的各項建設；此外，她也是對抗海洛因和鴉片濫用的工作小組共同主席，並是古莫2015年對抗大學校園性侵的「適可而止」（Enough Is Enough）運動領頭大將。
霍楚1958年出生紐約州西部城市水牛城（Buffalo）一個勞工階級家庭，在6個兄弟姊妹中排行老二。霍楚的丈夫威廉．霍楚（William Hochul）曾於2010年到2016年間擔任紐約西區聯邦地區法院檢察官，兩人育有2個孩子。
霍楚1980年畢業於雪城大學（SyracuseUniversity），1984年在華盛頓美國天主教大學（Catholic University of America）取得法律學位。
霍楚在華府一間法律事務所任職一段時間，後來擔任紐約州聯邦眾議員拉法斯（John LaFalce）的法律及議會事務助理，接著成為聯邦參議員莫尼罕（DanielPatrick Moynihan）這位在紐約州地位崇高政治人物的幕僚。她在國會期間，協助起草與競選財務和移民改革有關的法案。
霍楚形容自己是個「獨立民主黨人」，2012年擔任眾議員期間，針對歐巴馬政府拒絕提供有關失敗的槍枝走私調查部份文件一事，與另外16位民主黨同僚倒戈支持共和黨，表決認定時任司法部長的霍德（EricHolder）藐視國會。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）1100811