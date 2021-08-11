名家論壇》黎榮章／振興五倍券能讓蘇貞昌的好感度翻倍？

台灣疫情警戒降級，國內百業待興，民眾殷殷期盼政府推出振興政策，為經濟循環注入活水。政院日前證實，振興措施朝「五倍券」方向規劃，若疫情趨緩，五倍券9月、10月上路機會高。疫情期間，許多事情主控權不在行政院，疫苗到貨進度與國際情勢緊緊相扣、疫苗施打進度則要看地方配合程度，唯獨紓困、振興的推動是行政院「全主場」，振興券也成蘇內閣表現的大好機會。





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透過QuickseeK快析輿情資料庫觀察，蘇貞昌近一年來的網路好感度走勢，可發現自3月以來，蘇貞昌的好感度維持低檔；直到最近奧運發燒，蘇貞昌先透過「三度道歉」，明快處理體委會捅出的商務艙事件，接著蘇就搭上台灣選手傑出表現，在臉書恭喜、加油樣樣來，並下令協助返國選手加快檢疫、快速通關、接送到防疫旅館等，使其網路好感度明顯拉升。然而隨奧運閉幕，國人關注焦點很快將轉回內政問題，蘇能否維持網路好感度仍是問號。





▲蘇貞昌：網路好感度走勢（圖／QuickseeK提供）

觀察近一個月網路上對振興議題討論，聲量較大的熱門臉書貼文都是批評，而發出質疑者包括藍營臉書人氣王羅智強、國民黨主席江啟臣、國民黨立委洪孟楷、中廣董事長趙少康等。羅智強說，為了印券增加的二十幾億行政成本，只能說是多此一舉；江啟臣則用台語俗諺「生吃都不夠還曬乾」批評振興券，主張發現金才是最能協助經濟生活遭受嚴重打擊的民政。





進一步分析這些貼文底下的留言風向可發現，聲量由高至低包括「振興是為了撈油水」、「花錢印券有圖利印刷廠之嫌」、「附和柯文哲嘲笑振興券政策」、「民進黨政府不聽民間聲音執意印券」、「印券不環保且所費不貲」。而力挺振興券的聲量較小，認同「印券才能促進消費而非存起來」的留言聲量僅排在第6。





▲振興券：臉書熱門貼文分析（圖／QuickseeK提供）

截止至目前為止，振興券的網路好感度（P/N值）僅0.22。在為數不多的正面聲量的中，主要都是政院、國發會、經濟部的說法，強調去年三倍券成果斐然，達成為經濟「點火」的效應，並創造人力需求提升。此外，也強調「振興」與「紓困」各自目標不同，振興是為了瞄準此波國內疫情受重創的內需型服務業，因此發放使用功能與使用時間均有限定的券，方能精準達到目標。政院能否擴大這些支持振興券的論述挺過難關，將是一番考驗。





▲振興券：網路正負聲量（圖／QuickseeK提供）

蘇貞昌擔任行政院長已經超過2年半，他一上任，就用「防堵非洲豬瘟」一役，成功在國人心中刷亮幹練的品牌形象。但隨著在任時間拉長，再能幹的團隊也難免出現紕漏，例如政院小編圖卡事件、發言人牛肉麵事件等，加上疫情爆發，政院必須讓出舞台給指揮中心，也壓縮了蘇貞昌的發揮空間。





因此在疫情趨緩後，紓困振興是蘇貞昌翻轉聲勢的好時機，目前看來，網路上積極為振興券背書的聲量不大，蘇內閣應更強化對振興券功效目的的說明，甚至號召黨內民意代表、基層動起來說服民眾，才能讓這項預算龐大的政策，獲得相應地支持。蘇內閣能否藉由振興券，讓自己的支持度也翻三倍、翻五倍，外界都在觀察。











●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人





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