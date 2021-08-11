《無法抗拒的他》真實上演？網友淚分享：我也有相同經驗
《無法抗拒的他》自從開播後在台灣受到很大的關注，此劇講述由韓素希飾演的劉娜比是一位不相信愛情，但還是很想談戀愛的女生，和認為談戀愛很麻煩，卻很享受曖昧的渣男朴宰彥（宋江飾）的愛情故事。近日有網友在網路論壇討論，大家是否有遇過劇中類似情節，許多過來人都紛紛哭訴道：「我也有遇過」，引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-08-11 11:50:03
這位網友在網路論壇《Dcard》上PO一篇「大家也有遇過《無法抗拒的他》嗎」的貼文，原PO先是問了大家在現實生活中，有遇過類似的情況嗎？「飛蛾撲火，明明知道他很危險卻還是越陷越深；臉上明明寫著『老子就是高級甘蔗男』，吃了會一口渣，但還是忍不住多試幾次。」原PO表示，雖然這部戲的收視很低迷，但她認為非常符合現實的戀愛面貌，看的時候都覺得似曾相識啊 ，蠻多都是她自己和朋友的經驗。
貼文一出，許多女孩表示，「不得不說我最近也是遇到了一樣的狀況，對方也是像宰彥一樣的存在，明明痛苦的要死還是爬不出來，不知道如何救自己」、「有欸，我遇到的後來結婚生子過超爽，每次想到就覺得過去被騙的自己好丟臉好可悲」、「我剛結束這段關係，有夠痛苦」、「我也有類似的經驗，是真的很痛苦 而且即使他已經停止這樣曖昧了，還是會想念，只能說人永遠都會對得不到的東西有異常的渴望」。
原PO在貼文最後貼出劇中宰彥對娜比說的話，也引發討論，例如：「我很喜歡妳，但在一起我還要再想一下」、「人一定要談戀愛嗎？要是不談戀愛，彼此就不能變得親近嗎？不能四目相交？不能站得很近？」、「我以為妳也很喜歡這樣曖昧啊」等，讓網友留言「有時候的片段或台詞，直接喚起記憶，雖然知道不能再跟對方這樣下去了，結果還是越陷越深」、「之前就是跟娜比一樣，有幾個橋段太感同身受直接哭出來」。（實習編輯：歐雅如）