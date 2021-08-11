酸「繳現金換振興」獨步全球 林為洲：普發5千最實在
針對行政院將發放五倍券，國民黨立委林為洲昨日表示，根據民調顯示，66.1％民眾也都認同普發現金紓困的作法，「直接發放5000元現金最實在」，不應漠視民意。
記者羅婉庭／台北報導
2021-08-11 11:43:47｜2021-08-11 11:46:39
林為洲表示，去年發放的三倍券發放程序混雜，用途有所限制，行政成本高達22.56億，被審計部批評執行效益評估尚欠嚴謹，亟待檢討。為了與馬英九時期的消費券做出區隔，「繳現金換振興」更是獨步全球。
根據經濟部《三倍券成效報告》，民眾主要將振興券用於「餐飲及零售」，林為洲強調，學者也批評三倍券大多用於購買日常用品，無法增加新的支出，對刺激經濟效果並不大。「別說在野黨立委反彈，執政黨自家立委要為荒唐的政策背書都有苦難言」，因此紛紛上書中央，盼懸崖勒馬。
對此，行政院長蘇貞昌說明，由於整個紓困都是發現金，目前已發出1500多億元、900多萬人領取，振興券則是將全國普發，且限期使用、一再循環、業者加碼、地方跟進，效果就在這裡。
蘇貞昌表示，政府將精進去年經驗，希望包含餐飲、夜市、零售等受衝擊的內需產業都能使用振興券，在短期間內迅速振興、恢復，像去年創下同期業績歷史新高，再創新高。