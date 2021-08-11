不畏疫情逆向操作 樂卡咖啡挾健康餐盒半年連展3店

疫情衝擊餐飲業，不少知名餐廳甚至吹了熄燈號。台中市新崛起的餐飲品牌「LOKAL coffee 」，逆向操作，半年連展三家店，鎖定外食族強推低卡路里健康餐飲，有暖食餐盒及沙拉輕食，符合現代人養生食安概念，品牌快速竄紅。而因應餐飲外帶文化，崇德店特別

設置標準點餐車道

，

提供「得來速」服務，透過手機先預約點餐，取餐免下車超便利。

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LOKAL樂卡餐飲總經理黃旭甫，投入餐飲業18年，樂卡是繼銅羅灣港式餐廳後，自行創業的第2品牌。黃旭甫說，台灣外食族盛行，他們大多靠便當解決三餐，便當商機大，卻潛在速食食品給人不健康印象隱憂，這促使他

朝向「健康餐盒」研發，

透過嚴選食材、調味及料理法，

開發出

兼具美味與健康的

熱食（盒餐）及冷食（沙拉）兩大主力商品，提供上班族在傳統中式便當、超商微波餐盒之外的選擇。

▲樂卡咖啡推出的暖食餐盒，是講求低卡路里的健康餐食，每個打開色彩繽紛很能勾動食欲。（圖／記者金武鳳攝，2021.8.11)

樂卡創始店選在台中七期的商辦地標鼎盛大樓內，今年1月開幕後，生意大火，單店日銷500個餐盒，顧客回流率極高，顯見消費者對健康飲食非常感興趣，打鐵趁熱，第二家英才店於5月開張。

黃旭甫指出，英才店才開張，本土疫情大爆發，但業績幾乎未受影響，原因是歷經去年初的第一波疫情，團隊「超前部署」，在創始店開幕前，花了半年時間聘請專業開發LINE@訂餐程式，客人可透過手機預約點餐及線上支付，到店後不需等待即可取餐，可減少人與人接觸時間，落實防疫效益。

▲主打健康餐盒的樂卡咖啡餐廳，暖食餐盒口味多，能滿足消費者挑剔的嘴。（圖／記者金武鳳攝，2021.8.11)

樂卡崇德店是6月下旬開幕，也是第一家設有標準取餐車道，提供「得來速」購餐免下車服務餐廳，消費者若先利用手機訂餐、線上支付，到車道入口只需透過對講機告知編號，取餐超省時便利。

▲樂卡推出沙拉輕食廣愛好評，尤其標榜低卡路里，粉領族最愛，（圖／記者金武鳳攝，2021.8.11)

樂卡餐飲主打暖食餐盒及沙拉輕食，早上7時30分起開賣有氧早餐，到晚上7時30分打烊。黃旭甫說，樂卡最值得自豪的是嚴選食材，在樂卡餐盒中，看不到豆干、高麗菜等一般便當慣用配菜。樂卡餐盒有爐烤梅花豬、紋烤厚切鮭魚排及蒜香牛排、焙煎低脂雞胸等品項，肉品全採舒肥法烹飪，少油外肉質多汁柔嫩，配菜更多樣，諸如節瓜、南瓜、蘆筍及菇類、甜椒等，用橄欖油原形呈現，屬於義式料理作法，繽紛多彩又營養，很能勾動食欲。

▲樂卡崇德店設有標準點餐車道，提供得來速購餐免下車服務。（圖／記者金武鳳攝，2021.8.11)

樂卡最受粉領族歡迎的是沙拉輕食，有水果麥香沙拉、超級生菜羽衣甘藍沙拉酪梨雞胸低脂沙拉等，全是有助於「快樂控制你的卡洛里」，炎夏季節特別端出的海藻涼麵系列，綠色涼麵光看就透心涼。黃旭甫笑說，樂卡最對得起消費者的是，儘管用料高檔、美味好吃，價格卻很公道，以餐盒為例，單價落在119元至199元間，物超所值。