P聯盟／選秀榜眼陳又瑋加盟鋼鐵人　目標新人王

P. LEAGUE+新成員高雄鋼鐵人於首屆PLG選秀會中網羅多位新秀，球團對於補強結果相當滿意，也正式宣布，已與榜眼陳又瑋完成簽約，球隊總教練貝瑞(DeMarcus Berry)以及「男模」呂政儒都很期待新秀加入，貝瑞更直言，陳又瑋有潛力成為台灣最佳控衛之一。





我是廣告 請繼續往下閱讀

即將「南漂」的陳又瑋表示，學生時代就常去高雄比賽，對高雄並不陌生，這次換個環境打球，更期待高雄的食物跟好天氣。至於加入職業球團，陳又瑋希望，自己可以快速跟球隊磨合，做好教練交代的事項，隊上有呂政儒、塔克老師兩大指標，他想從兩位前輩身上學習處理球以及場上技巧。面對生涯首個職業賽季，他有信心地說：「朝聯盟新人王邁進。」





球隊即將有多位新人加入，身為球隊老大哥的呂政儒表示，每位都是很有潛力的選手，多數球員不管是友誼賽或正式比賽他都曾對壘過，身體素質、個人特長都不錯，各有所長。





談到榜眼陳又瑋，呂政儒說：「又瑋是我比較認識的學弟，上屆全運會我們是同隊隊友，當時就覺得這位學弟不得了，場上雖然是最年輕的球員，但一點也不怯場，總能冷靜處理場上狀況，不管是進攻或防守都有不錯水準，加上身高比其他控球稍高，所以佔有比較好優勢，能再和他同隊打球，我蠻開心、興奮。」接下來將進入職業聯盟，呂政儒表示，只要繼續努力，相信以他們先天的特質 ，一定會對球隊有很好的幫助和表現。





高雄鋼鐵人總教練貝瑞表示，又瑋會是球隊即戰力，他很欣賞又瑋打球的IQ、戰術執行力以及防守意識。貝瑞表示，陳又瑋未來在球隊體系將擔任雙能衛，希望他一方面可以幫隊友製造機會，一方面也要有無球狀態的得分能力，「我盼望又瑋可以成為一名擁有主宰力的控衛。」他認為，陳又瑋將是球隊未來新星，也看好他有潛力成為台灣最好的控球後衛之一。



