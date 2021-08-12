NOW民調／飲料愛好者買起來！今夏必喝的飲品就是「它」

夏天是飲料市場的旺季，各式飲品推陳出新，五花八門的品項提供消費者眾多選擇，對飲料愛好者來說真的是既甜蜜又苦惱。NOW民調近期發起針對消費者購買飲料的習慣調查，發現民眾對於飲料的「口味」最為重視。





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▲想要消暑是驅使民眾喝飲料的動機。（圖／擷取自NOW民調）

× ▲想要消暑是驅使民眾喝飲料的動機。（圖／擷取自NOW民調）

隨著天氣逐漸炎熱，街上人們幾乎人手一杯飲料，也如同調查結果顯示，高達半數的民眾在天氣炎熱的時候會選擇買飲料來消暑，其次是在心情差或壓力大時，會想藉由含糖飲料來紓壓，以及辦公室或朋友團購，也會增加消費者喝飲料的意願。





▲飲品的「口味」是消費者選購的首要考量。（圖／擷取自NOW民調）

× ▲飲品的「口味」是消費者選購的首要考量。（圖／擷取自NOW民調）

從手搖店到便利超商，市售飲料種類繁多，根據民調分析，逾七成的消費者挑選飲料的首要指標便是「口味」，遠遠大於「價錢」與「熱量」，由此可見即便飲料選擇眾多，口味符不符合個人喜好，仍是決定消費者願不願意掏錢選購的主因。





近年飲料市場競爭激烈，許多店家與品牌紛紛推出新的噱頭來吸引民眾的目光，像是採用當季水果製成的飲品，或是添加在地小農的高品質鮮奶，當然還有適合網美打卡拍照的包裝等，也讓許多飲品的價格逼近，甚至超越一個便當的金額。不過根據調查數據，逾五成的消費者飲料的預算仍落在30至50元區間，再來才是高於50元，以及低於30元的價錢。由此發現，多數民眾仍然會控制喝飲料的開銷，但同時考量飲品的用料與品質，較低價格的品項也未必在銷售上佔有優勢。





▲近期流行的「康普茶」成為消費者最想嘗試的飲料品項。（圖／擷取自NOW民調）

× ▲近期流行的「康普茶」成為消費者最想嘗試的飲料品項。（圖／擷取自NOW民調）

而NOW民調也歸類出幾項近期CP值高，國內外都流行的飲品類型，發現除了台灣之光的珍珠奶茶仍然人氣依舊，另外一款從國外紅來台灣的「康普茶」，竟以些微的差距打敗珍珠奶茶，榮獲消費者最想嘗試的飲品第一名！







▲康普茶在國外風行已久，今年夏天在台灣也掀起一波風潮，喝起來清爽且幫助代謝，已成為大家心中今夏第一名飲品。

× ▲康普茶在國外風行已久，今年夏天在台灣也掀起一波風潮，喝起來清爽且幫助代謝，已成為大家心中今夏第一名飲品。

康普茶是在國外風行已久的健康飲品，喝起來清爽解膩且低熱量，最適合炎熱的夏天。而由知名保健品牌葡萄王推出的「葡萄王康普茶雙纖飲」，酸甜果香口感，加入獨家發酵的酵母菌與紅茶菌，有別於多數市售，裡面更添加鳳梨酵素，讓幫助代謝再升級！兼具口感與健康，才能在競爭激烈的飲料市場脫穎而出，如此受歡迎也是實至名歸。



