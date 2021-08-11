林義傑辦體育國是論壇　蔣萬安：修法給予選手全面保障

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至於完善長期培訓制度部分，蔣萬安表示，選手在賽場上承擔受傷的風險、比賽前後的健康狀況是否受到全面照顧，都很值得關注，以及運動員從小在課業上給予照顧，調整體育班的課程、培養不同面向的知識，讓選手退役後的出路更多元，可以從事運動行銷、賽事推廣等，讓他們無後顧之憂。
在體育專法精進上，蔣萬安回顧羽球國手戴資穎在2016年里約奧運發生協會與贊助廠商提供之裝備不合的事情，很不合理，因此，在2017年國體法修法，規定賽前協會、贊助廠商 與選手召開協調會議，但是，外界看到的都是頂尖、優異的球星享有福利，決大部分仍在鍛鍊中、名氣較小的選手，很難獲得協調機會。
因此，蔣萬安指出，未來透過完善專法給予制度性的保障，像勞基法、公務人員法等等。在企業投入體育產業的部分，蔣萬安表示，如何就政策誘因，鼓勵企業投入體育產業發展？都值得探討。他也強調，若採企業以部分稅金投資體育產業，退役選手投入企業賽事擔任顧問或教練，國家也能透過賽事累計國家體育經驗，同時企業也能增加社會公益形象，創造三贏。
民眾黨立委高虹安則提出四大訴求，包括重視基層選手培訓、保障教練權益並提升心與專業程度、打造長期系統性培訓制度、運動專業科學化。
由超跑選手林義傑主辦之體育國是論壇。邀請學者專家－國立政治大學法學院吳秦雯副教授、產業代表－崇越 集團郭智輝創辦人、勤美集團林廷芳董事長、協會代表－足球協會副理事長焦佳弘、 運動員代表－2004年雅典奧運跆拳道金牌得主陳詩欣、前鐵人三項國家隊教練田偉璋及立法委員高虹安、蔣萬安、黃國書、王婉諭等人參與。現場同時邀請多位運動員及關心此議題之民眾，透過學者、產業及民意代表之多方對話，提出議題共同論討，針對運動發展部的成立及建立體育專法的可行性，進行評估。
林義傑則比較美、日、韓等國體育制度，是完善建立運動振興法法規制度，並非只是行政命令或規則，讓相關從業人員都能有專法的勞動保障，他也點出，選手與教練要得是保障制度及完善的契約化，強調「體育是國家的，運動是社會的」。