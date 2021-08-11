朱立倫指綠委不挺五倍券　羅致政：民進黨非一言堂

我是廣告 請繼續往下閱讀
對於朱立倫質疑民進黨內對「五倍券」意見高度分歧，羅致政今天在立法院接受媒體訪問時指出，民進黨是多元的，從來就不是一言堂，在很多決策過程中經常是大鳴大放，各種不同聲音能夠被聽到，再作為決策最後參考，讓決策能更周延。
羅致政指出，民進黨立委的聲音，不論是公開講話或在黨團群組討論，或是私下意見，相信行政部門都有聽到這些多元聲音，也相信行政院會將這些聲音列為最後決策定案之前的考量；而且行政院本來就有安排要跟黨團溝通，最近是因為水災的關係所以受到延遲，相信行政院會儘快在定案之前來跟立法部門作溝通。
民進黨立委鄭運鵬表示，民進黨團或黨部本來就有多元意見的文化，過程中再凝聚共識形成政策，去年發放三倍券時，黨內也發生過類似事情；國民黨主席參選人朱立倫昨天用新聞報導民進黨立委的看法，捕風捉影稱民進黨立委反對五倍券，相當可笑。
鄭運鵬表示，希望朱立倫好好思考國民黨如何改革，不要拿民進黨立委的發言當政治宣傳工具，這是無聊當有趣，民進黨團跟行政院最後一定會達成共識，提出振興券發送的有效方案。
羅致政質疑，反而國民黨現在看起來像一言堂，只有一種聲音，尤其從2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗這件事情上更可以看出國民黨內的不同聲音出不來。
羅致政透露，他聽到一些國民黨立委私下抱怨，質疑現在國民黨在疫苗問題上立場走得太偏了，包括拚命打擊國產疫苗和阿斯特捷利康（AZ）疫苗，一些國民黨立委對此有不同的聲音，但這些聲音出不來，「國民黨變成是單一的聲音」。（編輯：黃國倫）1100811