接種死亡最年輕僅26歲 陳時中澄清：不能說有年輕化趨勢
近期我國出現接種疫苗死亡個案年齡相當年輕的個案，接種AZ後死亡最年輕僅26歲，而接種莫德納死亡個案僅36歲，不過指揮中心指揮官陳時中今（11）日表示，打過疫苗或吃過藥的死亡，只是時序上符合，單獨個案無法證明接種後死亡有年輕化趨勢。
記者黃仁杰／台北報導
2021-08-11 16:31:12
指揮中心發言人莊人祥指出，針對疫苗不良事件通報，昨（10）天新增72件，其中29例是非嚴重不良事件，另有4起死亡，39例其他嚴重疑似不良反應，死亡部分有4起az疫苗接種後死亡，年齡介於53至87歲之間，為接種後4至49日之間發生，同期間沒有增加莫德納接種後不良死亡事件。
不過針對我國出現年輕人接種疫苗後死亡個案，國內疫苗接種後死亡是否有年輕化趨勢？莊人祥澄清，「應該也不是說年輕化，是我們最近有開放第9類疫苗施打」，也就是重大傷病、罕見疾病還有高風險慢性疾病的國人，是全年齡都開放的，，目前看到年輕的死亡個案，不管是接種AZ或莫德納，大致就是第9類民眾，當然與疫苗接種後續死亡有時間上的關係，但是在因果關係的部分是沒有看到有相關。目前我國最年輕接種的死亡個案AZ為26歲、莫德納為36歲，兩位都有罕見疾病跟重大傷病的問題。
指揮官陳時中則補充，「我還是要提醒打過疫苗或吃過藥的死亡，只是時序上符合」，只依靠單獨個案沒辦法說有年輕化趨勢，「不可能說這個人30幾歲一個、40幾歲一個，就說接種後死亡變年輕，絕對不能這樣來做，就一個參考就好。」
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