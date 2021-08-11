臉書攜手卓越新聞獎！挺台灣在地媒體　今年加碼提供獎金

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為了幫助這些具使命感的新聞媒體，Facebook 與卓越新聞獎基金會將於8月起舉辦一系列「數位培力工作坊」，邀請專業且具實務經驗的學者與講師，分享如何運用科技及數位平台讓新聞內容觸及更多讀者，進而培養新聞從業人員的數位技能。此外，培力計畫也將鼓勵參與的地方或關注多元議題的媒體，提出新聞報導企劃，申請執行企劃的獎助金，發展更多符合公共利益的新聞內容，發揮媒體的力量，反映社會多元聲音。
卓越新聞獎基金會執行長邱家宜表示，「網路與數位平台是地方媒體的一線生機，卓越新聞獎基金會很期待透過與 Facebook 合作推動的『地方與另類媒體數位培力計畫』，加速媒體的數位轉型，幫助這些媒體持續深耕被主流觀點忽視的議題，讓更多閱聽眾接觸到優質新聞報導。我們也期待在工作坊中，藉由專業的經驗交流幫助這些媒體的營運更穩健，也讓台灣的新聞業生態更多元、更蓬勃。」
Facebook 大中華區媒體夥伴經理吳子敏分享「Facebook 長期支持台灣新聞媒體，透過 Facebook 新聞計畫（Facebook Journalism Project）提供多項培訓課程與資源。此次，藉由與卓越新聞獎基金會更進一步的合作，是 Facebook 首次特別針對台灣的地方與多元議題媒體提供獎助金，也代表 Facebook 在未來將投入更多資源長期深耕台灣新聞業，持續鼓勵優質新聞發展，加速台灣媒體數位轉型，協助台灣新聞業更健全的發展。」
Facebook 連續三年支持卓越新聞獎，自 2019 年開始持續贊助基金會籌辦獎項，去年更力促卓越新聞獎創設全新的「新聞敍事創新獎」，與其他國際新聞大獎同步接軌，激發新聞從業人員在數位時代的閱聽環境下，運用更創新的科技、更多元的媒體型式，增進閱聽眾對新聞的理解。
卓越新聞獎日前也舉辦「數位敘事創新小論壇」，邀請得獎團隊演示與分享新聞專題製作理念與手法，吸引上百位新聞從業人員參加。Facebook 也提供卓越新聞獎的入圍與得獎者 CrowdTangle 培訓，協助記者運用 Facebook 公開數據的洞察工具尋找新聞題材，追蹤與分析社群平台上的動向與趨勢，進一步發展深度調查報導。未來，Facebook 也將持續透過更多實用的培訓課程與不同的計畫，幫助媒體適應數位環境下閱聽眾獲取新聞的行為變化，支持台灣媒體與新聞業持續成長。