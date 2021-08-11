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臉書攜手卓越新聞獎！挺台灣在地媒體　今年加碼提供獎金

▲Facebook 攜手卓越新聞獎基金會，推出「地方與另類媒體數位培力計畫」。（圖／美聯社／達志影像）
▲Facebook 攜手卓越新聞獎基金會，推出「地方與另類媒體數位培力計畫」。（圖／美聯社／達志影像）

編輯中心/綜合報導

2021-08-11 17:31:25

Facebook 今（11）日宣布攜手卓越新聞獎基金會推出「地方與另類媒體數位培力計畫」，針對關注多元議題或地方社區的小型媒體提供數位能力培訓，協助媒體經營線上內容，加速數位轉型，並首度在台提供獎助金源鼓勵在地媒體產製優質新聞內容，未來也將投入更多資源，支持台灣媒體與新聞業不斷成長。

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Facebook和卓越新聞獎基金會合作邁入第三年，今年將共同推出「地方與另類媒體數位培力計畫」，聚焦在關注社區、地方、或不同於主流觀點及議題的小型媒體，這些媒體雖常處於資源匱乏的狀態，甚至面臨營運困境，但仍長期堅持為公共議題、社會弱勢發聲。

為了幫助這些具使命感的新聞媒體，Facebook 與卓越新聞獎基金會將於8月起舉辦一系列「數位培力工作坊」，邀請專業且具實務經驗的學者與講師，分享如何運用科技及數位平台讓新聞內容觸及更多讀者，進而培養新聞從業人員的數位技能。此外，培力計畫也將鼓勵參與的地方或關注多元議題的媒體，提出新聞報導企劃，申請執行企劃的獎助金，發展更多符合公共利益的新聞內容，發揮媒體的力量，反映社會多元聲音。

▲Facebook
▲Facebook 與卓越新聞獎基金會將於8月起舉辦一系列「數位培力工作坊」。（圖／美聯社／達志影像）
卓越新聞獎基金會執行長邱家宜表示，「網路與數位平台是地方媒體的一線生機，卓越新聞獎基金會很期待透過與 Facebook 合作推動的『地方與另類媒體數位培力計畫』，加速媒體的數位轉型，幫助這些媒體持續深耕被主流觀點忽視的議題，讓更多閱聽眾接觸到優質新聞報導。我們也期待在工作坊中，藉由專業的經驗交流幫助這些媒體的營運更穩健，也讓台灣的新聞業生態更多元、更蓬勃。」

Facebook 大中華區媒體夥伴經理吳子敏分享「Facebook 長期支持台灣新聞媒體，透過 Facebook 新聞計畫（Facebook Journalism Project）提供多項培訓課程與資源。此次，藉由與卓越新聞獎基金會更進一步的合作，是 Facebook 首次特別針對台灣的地方與多元議題媒體提供獎助金，也代表 Facebook 在未來將投入更多資源長期深耕台灣新聞業，持續鼓勵優質新聞發展，加速台灣媒體數位轉型，協助台灣新聞業更健全的發展。」

Facebook 連續三年支持卓越新聞獎，自 2019 年開始持續贊助基金會籌辦獎項，去年更力促卓越新聞獎創設全新的「新聞敍事創新獎」，與其他國際新聞大獎同步接軌，激發新聞從業人員在數位時代的閱聽環境下，運用更創新的科技、更多元的媒體型式，增進閱聽眾對新聞的理解。

卓越新聞獎日前也舉辦「數位敘事創新小論壇」，邀請得獎團隊演示與分享新聞專題製作理念與手法，吸引上百位新聞從業人員參加。Facebook 也提供卓越新聞獎的入圍與得獎者 CrowdTangle 培訓，協助記者運用 Facebook 公開數據的洞察工具尋找新聞題材，追蹤與分析社群平台上的動向與趨勢，進一步發展深度調查報導。未來，Facebook 也將持續透過更多實用的培訓課程與不同的計畫，幫助媒體適應數位環境下閱聽眾獲取新聞的行為變化，支持台灣媒體與新聞業持續成長。

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