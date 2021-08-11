聚焦8領域！玉山科協首發白皮書　李紀珠提3巨變產業趨勢

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首先是中、美科技競賽對科技產業鏈局造成衝擊，過去根據自由貿易、比較利益的國際專業分工原則，來進行產業分工及產業鍊的建立，因為思維上將某些科技產業視為國家戰略性產業，這對未來產業鍊佈局及生產方式，將發生重大衝擊與重組。
第二是新冠肺炎（COVID-19）疫情的影響，國際貿易分工從長鍊思考變成短鏈分工，以及零接觸經濟的興起，亦將造成生產與消費行為的改變。第三是顛覆性科技崛起，包括AI、區塊鏈、大數據、雲端計算等新技術，衝擊到消費、製造、國防安全等各層面，帶來許多新的機會，尤其帶動數位經濟崛起。
李紀珠說因應此3個趨勢，玉山科技協會選擇了8大領域作為首次發表白皮書的主題，高科技產業的天時、先機，包括台灣科技業的未來、資本市場改進建議、創新創業的台灣創新創業環境機會與挑戰、生技醫療的生技醫藥產業發展、金融科技的全球金融科技發展趨勢與台灣的機會與挑戰、數位轉型、資料處理、永續發展的說到做到的國家永續發展策略。
首先是高科技產業在面臨到此3大趨勢變化，未來該如何因應，其次，為塑造健康良好的環境讓企業發揮，如何打造良好資本市場以滿足企業在不同階段的資金需求，也是這次白皮書探討的方向。此外，這次也希望有多元的企業注入市場，因此創新創業的環境也是關注焦點。
第三個是生技產業，生技產業的角色在疫情後被突顯出來，生技一向被認為是台灣最有潛力發展的產業，也是政府努力扶植的戰略產業。而顛覆性科技出現，帶動數位經濟崛起，帶來3個領域巨大發展潛力，首先是數位經濟，台灣如何透過數位轉型協助產業進行轉型與升級，數位裡最重要的資產是資料，要如何妥善運用資料以發展資料經濟，金融科技則是數位經濟中發展很快的一環。
最後是永續發展這一塊，根據世界經濟論壇（WEF）於2021年初發布的全球風險報告，可能發生的世界前5大風險除了傳染性疾病的傳播外，其他4項全部與環境議題有關，可見永續發展的重要，也找了安侯永續發展顧問公司董事總經理黃正忠提出建議方向，而這次玉山科技協會首發白皮書，由線上分享會先熱身，之後才會慶祝大會的論壇上正式發表。