房市／台南鹽行重劃區將完工　周邊先喊漲

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以各類產品來看，信義房屋永康鹽行店主任薛言昱說明，住宅部分，鹽行商圈屬歷史悠久的聚落，主要幹道中正南路、中正北路有多間銀行及店家，也鄰近台南應用科技大學。由於各項機能完善，買方族群不乏南科人，多是考量園區周邊善化、新市的學區及商圈都沒有這麼成熟，因而選擇在距離園區亦不遠，但機能更好的鹽行商圈購屋，也有商圈內舊換新的換屋族及外區客買進；此外，鎖定台南應用科大學生租屋需求，亦有部分鎖定套房或宿舍型產品來收租的置產客。
值得注意的是，目前重劃區雖還沒有開始推案，但新設的鹽行國中已開始招生，重劃區也即將完工，穩定的自住需求已帶動周邊中古屋房價走揚。薛言昱舉例，鹽行商圈只有少數屋齡5年內大樓，近2年成交單價由19至20萬成長至24至26萬，其餘多數屋齡超過15年的大樓，如與重劃區隔一條街的一棟20年大樓，今年1月單坪成交價14萬；透天產品部分，商圈內每坪土地價格約30至35萬，換算成總價帶，屋齡15年左右透天，大約落在1400至1700萬之間。
至於鹽行商圈周邊的土地及廠房，薛言昱也指出，在疫情期間交易量幾乎不受影響，主要是地點緊鄰交流道，吸引倉儲等類業者購買廠房，同時，受南科議題加持，周邊土地增值性備受看好。