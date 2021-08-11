手遊是「精神鴉片」？騰訊恐成中國當局下一打壓目標

中國政府持續打壓國內企業，繼網路叫車巨頭滴滴出行以及補教業被針對之後，下一個矛頭似乎對準了遊戲產業。中國官媒《新華社》旗下的《經濟參考報》先前發佈一篇探討電玩對社會影響的專文，直指中國沉迷電玩遊戲以及手遊的現象，對未成年人以及整體社會造成健康危害，文中點名知名龍頭企業騰訊及旗下手遊《王者榮耀》，造成騰訊股價應聲崩盤逾10%，更波及其他遊戲同業，一同跟著重跌。





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《經濟參考報》8月3日刊登一篇名為《「精神鴉片」竟長成數千億產業》的文章，提到中國有62.5%未成年人沉迷遊戲問題，其中還有13.2%玩家每日平均遊戲時間超過2小時，因而引發「青少年近視、荒廢課業、性格差異化的增長趨勢」，文中將遊戲形容為「電子毒品、精神鴉片」，將沉迷問題通通歸咎於此。





記者還提及調查而來的證詞，試圖佐證沉迷遊戲的現象，「有的同學有十一天玩8個小時王者榮耀。」、「手機被家長摔了5、6個，孩子不吃早飯，存錢買手機繼續玩遊戲，被家長發現後還逃家、一夜未歸」、「孩子有時自言自語打打殺殺，對父母使用暴力、放火燒外公外婆房子」等諸如此類「性格差異化」的亂象，更指出不打遊戲的學生可能會因此遭到排擠，顯示出遊戲在同儕之間會造成負面影響。文中同時引述出數據，2020年上半年，騰訊遊戲和網易遊戲分別以54.46%和15.29%的市場占有率占據行業第一和第二，指出這兩家企業就是該文批判「長成千億產業」的禍首。





《經濟參考報》的這篇文章在數小時後無預警下架，但已被視為中國官方將大力整治遊戲產業的前兆，深圳市巨澤投資管理的董事長馬澄表示「根據七一之後的一系列政策，我們根據投資經驗判斷遊戲可能會成為下一個監管對象，這個和青少年的成長關係很大。」





▲《經濟參考報》刊出文章，指出中國未成年人沉迷遊戲問題嚴重，但這篇文章卻在數小時後無預警下架。（圖／翻攝自《經濟參考報》）

在文章刊出後，中國多家遊戲公司股價暴跌，騰訊在香港股市一度下跌超過10%，市值蒸發約4,300億港元，其他中國遊戲同業股票也跟著重挫，同被點名的網易跌幅也超過了10%。遊戲業相關的動漫畫等概念股也遭殃，例如影音平台Bilibili下跌14%，遊戲和動漫領域、網路直播等可說是牽一髮動全身。





為了止血，騰訊立即做出回應，並擬定相關措施，以「雙減」、「雙打」為主軸，並提出 3 點建議，更呼籲整個遊戲業界，共同建立起防沉迷的系統，以便更有效的防範「精神鴉片」的危害。





所謂的「雙減」指的是要「減少遊戲時長」，執行比政策要求更嚴厲的未成年用戶在線時長限制。另外還要「減充值」，禁止未滿12歲的未成年人在遊戲內進行消費。而「雙打」主要是「打擊身份冒用」和「打擊作弊」，避免未成年人冒充成年人遊戲的情況，也要嚴防用戶通過加速器登陸，或是通過第三方平台賣成年人帳號的行為。3點建議則是提倡全產業強化遊戲防沉迷系統，提倡深化對遊戲適合年齡評定和實施機制的研究，以及提倡討論全面禁止未滿12歲小學生進入遊戲的可行性。目前前兩項已經在逐步實施當中。





▲被中國官媒批評之後，騰訊立即做出回應，並擬定相關措施。（圖／翻攝自《每日經濟新聞》）

《新唐人》引述時事評論員唐靖遠說法，指出騰訊並不是單純的企業，而是一個勢力龐大的政商混合體，其背後還混合眾多高層政治勢力。這樣的過程反映了中共當局與騰訊這個互聯網壟斷巨頭之間的博弈。而這篇「精神鴉片」文章，凸顯出當局要整治騰訊的某種決心。中國官媒對於騰訊遊戲的批判，只是中國當局整治騰訊集團的行動之一。





近幾年來，隨著中國大型科技企業發展茁壯，也讓中國當局相當重視這些企業能否「聽黨的話」、達成黨的目標。而不只是騰訊，近期中國當局也針對許多大型互聯網企業、網路叫車以及補教業等業界，以「數據安全、壟斷行為、金融穩定」等理由頻頻出手。唐靖遠認為，中國當局認為已經對其權力構成威脅，所以對相關巨頭整頓、削弱就成為最近政策趨勢。這就是非常有序地逐步「削藩」過程，不斷削弱這些科技巨頭勢力，消除潛在威脅以鞏固自己的權力，並且在用強制手段獲得控制權的同時，也撈取經濟利益。



