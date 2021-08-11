COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

衝面試突被加LINE！求職妹愣：穩錄取嗎　人資揭背後真相

▲一名女網友面試時與主管相談甚歡，但最後卻被對方加了LINE，讓她疑惑「這樣是有機會嗎？」對此，就有人資跳出來解答真相。（示意圖／翻攝pexels）
▲一名女網友面試時與主管相談甚歡，但最後卻被對方加了LINE，讓她疑惑「這樣是有機會嗎？」對此，就有人資跳出來解答真相。（示意圖／翻攝pexels）

編輯中心/綜合報導

2021-08-11 20:15:01

公司在徵求所需的人才時，都會根據求職者的個人能力、特質和條件去做篩選，若符合公司需求，事後也會通過電話、信箱等方式進行聯繫。不過，就有一名女網友，與面試官相談甚歡，但到最後卻被對方加了LINE，讓她疑惑「這樣是有機會嗎？」對此，就有人資跳出來解答真相。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO於《Dcard》上發文，表示自己從還沒畢業時就開始找工作，「到現在都還沒找到，要領青年就業獎勵又要在九月底前找到，期限越來越近真的好焦慮，之前面試了幾家全部都是無聲卡」。

直到最近她好不容易面試一間大公司，過程中也和主管相談甚歡，「面試我的總經理也說不排斥像我這樣剛畢業的新鮮人，整個面試談了半小時左右」，但到最後對方卻加了原PO的LINE，表示之後會安排適合的職缺上報後再通知她，這就讓她欣喜詢問「想請問我能認為這樣是有機會嗎？」

▲女網友被面試官加了LINE。（圖／翻攝Dcard）
▲女網友被面試官加了LINE。（圖／翻攝Dcard）
問題曝光後，就有網友搖頭表示「加line很怪」、「一般不會加賴，商務聯絡也都用mail，除非很熟或你是合作對象」、「總經理親自面試跟總經理加妳Line，這兩點聽起來就不是太大的大公司⋯⋯」；甚至有過來人分享類似經歷，直言「主管透過手機加我line最後還是被刷掉..」、「我上份工作是男主管，面試完加line，結果後來報到發現真的有問題」。

但也有人認為沒什麼問題，「我做餐飲打工，之前面三家有兩家直接錄取加賴，沒什麼問題，正職就不知道了」、「看什麼行業吧！我做行銷遇到加Line算滿正常的，但不一定會錄取，不過之後到別間公司可能還有合作機會，直接跟主管line聯繫就方便很多」、「我面試的是大公司，也有被加line唷！後來上班主管才說是因為怕我跑掉」。

此外，就有人資跳出來解釋，「我是人資～～真的是要看產業類別跟公司情況，大家不用腦補太多劇情，看回應沒看到原po應徵哪一類的工作。通常業務類的主管面試加line很常見喔！業務以外的也有可能加line，主要是看公司大小及妳未來如果入職主管是不是妳的直屬長官！我朋友之前去應徵上市公司，總經理也直接加line，因為打算安排他在他下面工作，所以真的不用想太多！除非他騷擾妳，就直接封鎖就好囉」。

另外加LINE是否有較大機會錄取，也有人資解釋「其實加賴代表上的機率很大，通常面試完加賴是覺得你不錯，但怕candidate消失沒下文，加賴比較好聯絡有比較親近的感覺！當然也有可能是公司或主管怪但很少，如果是正常的公司你可以放心，HR路過」。（編輯：陳雅雲）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你敢不敢在鬼月看恐怖片呢？

敢！鬼月就是要看恐怖片
不敢，是誰這麼不怕死
73.45%26.55%
2021-08-09-2021-08-12
請問您施打疫苗了嗎？

請問您施打疫苗了嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀