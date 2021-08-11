衝面試突被加LINE！求職妹愣：穩錄取嗎　人資揭背後真相

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直到最近她好不容易面試一間大公司，過程中也和主管相談甚歡，「面試我的總經理也說不排斥像我這樣剛畢業的新鮮人，整個面試談了半小時左右」，但到最後對方卻加了原PO的LINE，表示之後會安排適合的職缺上報後再通知她，這就讓她欣喜詢問「想請問我能認為這樣是有機會嗎？」
問題曝光後，就有網友搖頭表示「加line很怪」、「一般不會加賴，商務聯絡也都用mail，除非很熟或你是合作對象」、「總經理親自面試跟總經理加妳Line，這兩點聽起來就不是太大的大公司⋯⋯」；甚至有過來人分享類似經歷，直言「主管透過手機加我line最後還是被刷掉..」、「我上份工作是男主管，面試完加line，結果後來報到發現真的有問題」。
但也有人認為沒什麼問題，「我做餐飲打工，之前面三家有兩家直接錄取加賴，沒什麼問題，正職就不知道了」、「看什麼行業吧！我做行銷遇到加Line算滿正常的，但不一定會錄取，不過之後到別間公司可能還有合作機會，直接跟主管line聯繫就方便很多」、「我面試的是大公司，也有被加line唷！後來上班主管才說是因為怕我跑掉」。
此外，就有人資跳出來解釋，「我是人資～～真的是要看產業類別跟公司情況，大家不用腦補太多劇情，看回應沒看到原po應徵哪一類的工作。通常業務類的主管面試加line很常見喔！業務以外的也有可能加line，主要是看公司大小及妳未來如果入職主管是不是妳的直屬長官！我朋友之前去應徵上市公司，總經理也直接加line，因為打算安排他在他下面工作，所以真的不用想太多！除非他騷擾妳，就直接封鎖就好囉」。
另外加LINE是否有較大機會錄取，也有人資解釋「其實加賴代表上的機率很大，通常面試完加賴是覺得你不錯，但怕candidate消失沒下文，加賴比較好聯絡有比較親近的感覺！當然也有可能是公司或主管怪但很少，如果是正常的公司你可以放心，HR路過」。（編輯：陳雅雲）