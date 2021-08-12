加薪談不攏　德鐵司機員大罷工苦了旅客

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在柏林（Berlin）車站，列車啟程的告示牌幾近空白。上面顯示的極少數車次，有的註明取消，有的則是誤點。
78歲的葛拉姆里契（Peter Gramlich）與妻子準備前往西部波洪市（Bochum）探親，他認為「這場罷工完全沒必要」，而且COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情讓情況更麻煩，他們的「列車會變得非常擠」，難以與其他乘客保持社交距離。
路透社報導，德鐵發言人史陶斯（Achim Stauss）表示，公司試圖讓正常班表上1/4的長途車次維持運作，以及大城市每兩小時至少有一個車班。
史陶斯還說，公司「盡全力讓旅客今天抵達目的地」，同時敦促旅客把非必要旅程延期。
由於德鐵與德國火車司機工會（GDL）未能就加薪達成協議，工會內部表決後，決定發起罷工。
工會要求2021年加薪1.4%和600歐元（新台幣約1萬9600元）的獎金，2022年進一步加薪1.8%。德鐵則提議分兩步驟逐步加薪3.2%，但希望在2022和2023年實施。
這波罷工預計持續到當地時間13日凌晨2時。德國火車司機工會負責人魏瑟斯基（Claus Weselsky）今天告訴德國第二電視台（ZDF），工會下週將決定是否要繼續對德鐵罷工和行動時間。（譯者：楊昭彥/核稿：劉淑琴）1100811