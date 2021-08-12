農委會：8月豪雨現金救助　採氣侯條件模式免勘查

（中央社記者楊淑閔台北12日電）農委會主委陳吉仲繼3日就8月豪雨致災表示，將比照今年寒流對符合氣候條件養殖戶加速發放現金救助模式辦理。農委會11日深夜公布，8月豪雨現金救助地區採氣候條件模式，免勘查。





我是廣告 請繼續往下閱讀

7月底、8月初先有一波豪雨發生，3日陳吉仲接受媒體訪問時說，重點是接下來可能會有新颱風襲台帶來豪雨致災，農委會研議比照今年寒流對符合氣候條件養殖戶加速發放現金救助的模式，在特定地區比照辦理。





之後再度出現一波豪雨，農委會統計，截至11日傍晚5時，8月上旬豪雨致災，全台農業產物及民間設施損失累計新台幣4億7784萬元。





農委會11日深夜發布新聞稿表示，總統蔡英文、行政院院長蘇貞昌及陳吉仲均已前往產地瞭解農損實況，農委會也已公告彰化以南農產業全部品項，台中、南投、苗栗、新竹及桃園地區之西瓜等多項農產品，為辦理農業天然災害現金救助及低利貸款的地區與品項。





農委會並說，為加速辦理上述公告事項，已依據各縣市降雨量、災損情形、各地區淹水情況及現場勘查結果，於11日依據上述救助辦法公告各地區免勘查損失率的作物品項。





農委會還說，對於具有產銷履歷、投保農業保險、領有同品項農業天然災害現金救助有案、領有對地綠色環境給付計畫，或經農委會農糧政策資訊管理系統登記有案的農民，辦理現金救助得免現勘。





農委會補充，為讓災後復建作業加速，並節省人力，6月29日已修正發布天然災害救助辦法，新增相關規定，作為加速辦理現金救助的法源依據。





即當發生劇烈致災天氣，透過以往歷史經驗或科學數據，已可得申請救助項目的損失率一定超過20%以上，基層公所在現勘時得免確認作物之損失率。





以及另具有種植客觀證明文件者，得免除現勘程序，認定為符合現金救助之標準。





另外，農委會說，有復耕、復建資金需求的農民，也提供農業天然災害低利貸款。（編輯：陳正健）1100812



