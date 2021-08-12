羽球／東奧歸國後　印尼男雙球星到昔日搭檔墳前祭拜冥誕

雖然遺憾未能拿下生涯第2面奧運金牌，但印尼男雙名將Hendra Setiawan仍然對本次在東奧的旅程心存感激，直言自己相當慶幸因為羽球而結交了許多朋友，讓人看到這位好手真性情的一面。結束本屆賽會後，昨天他也來到前搭檔Markis Kido的墳前祭拜，真摯的夥伴情誼讓人感動。

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印尼羽球隊本屆哀兵出征，除了Kido在今年6月14日因為心髒病不幸離世之外，Mohammad Ahsan的父親，以及Greysia Polii的哥哥都在奧運之前過世。

Kido和Setiawan是北京奧運的金牌得主，不過後來他先退役，於是後者改和Setiawan改和Ahsan組成雙打。後來Kido仍然熱愛羽球，不過本身患有高血壓的他，日前在打球時，突然倒地猝逝。

Setiawan/Ahsan本屆奧運老當益壯，依舊殺進到了男雙四強，不過先是不敵我國金牌組合李洋/王齊麟，後來又敗給了大馬的謝定峰/蘇偉譯，無緣奪獎牌。

昨天是Kido的37歲冥誕，而Setiawan也很有心的來到了老搭檔的墓前悼念他，之後又在社群網站上寫道「我的朋友，生日快樂！」讓人動容。