美議員曝美國將捐台400萬劑疫苗　美方：無額外捐贈計畫

曾經在今年6月炫風訪台的美國民主黨參議員達克沃絲（Tammy Duckworth）10日接受華府智庫訪問時，表示台灣是世界上唯一一個被中國封鎖、無法獲取新冠肺炎（COVID-19）疫苗的國家，並且透露「美國還會贈送台灣400萬劑疫苗」。不過最新進度，有美方消息人士指出，目前沒有額外捐贈計畫。





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達克沃斯10日接受華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）訪問時表示，大多數美國人都不知道，在2020年初，美國爆發疫情的時候，是台灣出手捐贈許多防疫用品。因此美國捐贈疫苗給台灣是為了報恩，對台灣來說是好消息，而這也是一個「美國沒有拋棄你們」的象徵。達克沃斯指出，這同時也是要向其他國家傳達，美國捐贈疫苗是「沒有任何附加條件」，這一點與中國不同





達克沃斯認為，中國基本上阻斷了台灣購買疫苗的途徑。中國向台灣表示，「如果你們想要疫苗，就來向我們購買」，同時也向周邊國家，特別是印太地區的國家，對他們施加壓力，以經濟作為威脅，不准其他國家向台灣提供疫苗。達克沃斯強調，台灣是世界上唯一一個被中國封鎖，無法獲取疫苗的國家。





達克沃斯表示為了向台灣傳達「你們沒有被拋棄」的訊息，今年6月她與她同事從韓國搭乘美國軍機飛來台灣閃電訪問。她也在訪談中透露，「美國將會提供400萬劑疫苗給台灣」（影片20分07秒處），至於其他亞洲國家，如泰國也將會獲得250萬劑，印尼也將獲得美國的疫苗。





達克沃斯在訪談中對於捐贈疫苗並未透露更多細節，也沒有特別說明400萬劑是美國預計捐贈總數，或是未來新增的數量。





目前最新進度顯示，有可靠美方消息人士表示，美國已經捐贈台灣250萬劑疫苗，目前無額外捐贈計畫，達克沃斯提到的400萬劑很可能是口誤。





達克沃斯曾於6月時炫風訪台，與蘇利文（Dan Sullivan, R-AK）及昆斯（Chris Coons, D-DE）6日率團來談訪問，向台灣傳達美國跨黨派的支持，並且宣布捐贈台灣75萬劑疫苗，不過6月20日從美國送抵台灣的莫德納疫苗達到250萬劑。









