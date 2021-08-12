再掀台灣體壇不合理處！瑞莎苦曝「內幕」：知道會被討厭

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瑞莎隨後解釋，「韻律體操只有年紀比較大的選手才可以代表俱樂部，小的小朋友們都只能代表她們學校單位。但韻律體操都是最好4-8歲開始練最好，那這樣的規定會有任何俱樂部想要發展嗎？俱樂部也是帶來更多的機會給孩子們，國外俱樂部和學校單位有一樣的機會參加全國賽。這次參加奧運韻律體操的選手們也都是她們國家俱樂部的選手們，希望在我們台灣的孩子們也有多的機會發展」。
瑞莎也提到，這次參加奧運韻律體操的選手們，也都是她們各自國家俱樂部的選手，「希望在我們台灣的孩子們也有多的機會發展，或不讓有國際裁判證的人在國內賽當裁判（理由：因為他不是台灣人， 所以最後選擇讓沒國際裁判證的人當裁判）。為什麼呢？ 到國外比賽裁判也都來自不同的國家，而比賽打分數公平不是對裁判最重要的嗎？」
瑞莎也無奈的說，「其實還有很多很多想要分享，但真的不想要在這裡再多說什麼」。她也解釋，一開始在韻律體操成績很好的國家，在國內韻律體操協會是跟競技體操協會由不同協會管理的，因為是不同奧運項目，完全不同的運動。但在台灣，體操協會要負責競技男子、女子體操、有氧體操、彈跳床還有韻律體操等，這現象讓瑞莎也不禁認為「很不容易發展」。
最後瑞莎也說，「我知道我寫這個會被更多人討厭，更多人會氣我， 像上次Dcard的事情一樣，我也不想得罪什麼人，因為我有很多孩子們要負責。但我相信做對的事情早晚會成功，不要怕。希望大家能夠更尊重人、尊重運動員，真心的去考慮對他們最好的事情。我們一樣會繼續努力加油的」。（編輯：潘毅）