中獎撇步報你知！威力彩頭獎今衝15億元 這些生肖財運旺
連續38期頭獎摃龜的威力彩，今（12）日晚間將再度開獎，頭彩獎金更上看15億元。至於怎樣做可以提高中獎率？易經財經專家陶文表示今日俗稱「人騎龍背日」，也是「財神爺」暗中呵護的日辰，也最適合購買彩券發財致富了，建議購買彩卷可以穿紅色或紫色衣服配件，或先食用紅色火龍果或是紫色的葡萄，而今日幸運方位是正西方，又以屬雞的人財運最旺，可和這些生肖合資或一同前往購買彩券，或請他們提供一組數字作為幸運基準數字。
記者顏真真/台北報導
2021-08-12 10:28:50
今日晚間開獎威力彩，頭獎連摃次數也是第3屆發行以來第5高，頭獎彩金更從13億0779萬9897元起跳，根據目前銷售金額推估，頭彩累計更已來到13億7668萬6445元，台灣彩券公司預估這期銷售金額可望達到6億元，頭獎有望進一步衝上15億元，若1注獨得，不僅創今年最高單注獎金，也是第4屆以來第7高。
不過，大家最關心的還是怎樣提高中獎率？易經財經專家、中華生活易術研究發展協會理事長陶文指出，今日壬辰日，俗稱「人騎龍背日」是個十分吉利的日辰，由於也是「歲德合吉星」職事的「天貴日」，諸事皆宜，並有貴人星暗中呵護，這個「暗貴人」同時也是「財神爺」，廣結善緣是這一天可以執行的旺運策略。
既然是「財神爺」暗中呵護的日辰，那麼自然是最適合購買彩券發財致富了。陶文進一步指出壬辰日的貴人吉色是白色、金黃色和藍色，旺財吉色是紅色、紫色，購買彩卷最好穿著紅色或紫色衣服或配件，攜帶燙金的紅包袋，內裝有168元的硬幣，最好在土地公廟過了香火，也可先食用紅色火龍果或是紫色的葡萄，再前往彩券行購買彩券，中獎率會更高。
財運最旺的時辰與方位又在哪？陶文點出巳時（9點至11點），方位在正西方、正北方與西北方；午時（11點至13點），方位在東北方、正東方與東南方；酉時（15點至17點），方位在西南方、正西方、西北方，而今日最為幸運的方位為正西方。
至於財運最旺的生肖包括蛇、雞、龍、猴子、狗，其中最以屬雞的人最旺，因此陶文建議可和這些生肖合資，或一同前往購買彩券，或請他們提供一組數字作為幸運基準數字。