「手工珍珠」超難做？愛好者分享1改善建議：圓滑又療癒
珍珠是眾多人喜歡在手搖飲料中加的配料，除了飲料店做的珍珠好吃外，手工製作的也別有一番風味。近日有網友在網路論壇分享自做的手工珍珠，許多珍珠愛好者看到成品後，紛紛歪樓直言「怎麼可以那麼圓」，同時也給出可以讓珍珠更圓的建議，引發討論。
編輯中心/綜合報導
2021-08-12 10:53:37
這位網友在網路論壇《Dcard》上PO出一篇「從今天起認真的對待每一顆珍珠」的貼文，原PO說前幾天去便利商店本來想買中筋麵粉，但不小心買成樹薯粉，她就把買錯的樹薯粉拿來做珍珠。原PO也說因為珍珠的手工製程有點辛苦，現在多用機器製作，不過她認為還是手工的最對味。
網友看到留言後紛紛讚嘆，「妳怎麼可以搓那麼圓！太厲害了吧！」、「原PO的珍珠照好療癒」、「妳做的珍珠怎麼看起來那麼好吃」、「做得好美」、「看起來好讚」。更有網友建議，「珍珠煮完後建議可以加糖漿或蜂蜜之類的蜜半小時以上喔，讓珍珠吃起來更入味」。
不過也有曾經製作過珍珠卻失敗的網友詢問「為什麼我每次不管用多滾的水倒進去都會變成一坨非牛頓流體的東西？」，其他人也積極回答，「可能是溫度不夠高，要大滾的黑糖水」、「可能是粉的問題，我之前也遇過，樹薯粉和太白粉有的不太一樣」、「稍微隔水加熱或拿去蒸一下就可以繼續揉了，只要可以搓成一顆球就好」。（實習編輯：歐雅如）