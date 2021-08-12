COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

詐領1億紓困金爽買名車！25歲台男在美遭逮　超慘下場曝

▲有位25歲台裔男子，在美國詐領超過700萬美元的紓困金而遭到逮捕。（示意圖／翻攝自 pixabay ）
▲有位25歲台裔男子，在美國詐領超過700萬美元的紓困金而遭到逮捕。（示意圖／翻攝自 pixabay ）

編輯中心/綜合報導

2021-08-12 10:43:53｜2021-08-12 10:44:09

受到新冠肺炎疫情的影響，各國政府都推出紓困希望讓人民度過難關。不過在美國，卻出現有位25歲台籍男子詐領超過700萬美元的紓困金而遭到逮捕，最終被判刑，一系列的行徑也被法院公布。

我是廣告 請繼續往下閱讀
據美國紐約聯邦法院發布的新聞稿指出，一位台籍男子名叫鄭勝文（音譯Sheng-Wen Cheng，又稱Justin Cheng），25歲的他去年以學生簽證方式抵美就讀賓州州立大學，並自稱是曾創立數間新創公司的「企業家」。

鄭勝文從去年4月至8月13日間，用造假身分通報SBS（小型企業管理局）及五家金融機構，欲詐領大約700萬美元（約1.9億元台幣）的政府紓困金，包括薪資保障計劃（Paycheck Protection Program，PPP），以及經濟損失災難貸款計劃（Economic Injury Disaster Loan，EIDL）等。

▲台籍男子鄭勝文在美國詐領紓困金。（圖／翻攝美國聯邦法院網站）
▲台籍男子鄭勝文在美國詐領紓困金。（圖／翻攝美國聯邦法院網站）
鄭勝文謊稱名下公司聘請逾200名員工，並且每月支付約總和150萬美元（約4100萬元台幣）的薪資，實際員工卻只有14人，浮報了186人和大筆支出。為此他還提交竄改和假造的稅務紀錄，以及偽造電子簽名的薪資紀錄。而這些由他彙整的薪資總表中，竟有90多位「不存在的職員」使用的是運動員、演員、藝術家等公眾人物的姓名。

最後鄭勝文成功申請到370萬美元（約1億新台幣）的企業紓困金，並將其中的280萬美元（約8223萬元台幣）匯入自己的戶頭使用。檢方調閱銀行紀錄後發現，鄭男分別把這些錢匯入台灣、英國、南韓和新加坡等地的海外帳戶，之後再拿剩餘的錢，買了4萬美元購買18K金勞力士手錶、8萬美元的賓士S系列轎車，以及各種奢侈品，還拿來支付豪華公寓每月1.7萬美金的高額租金。

然而紙包不住火，鄭勝文的計畫最後也被美國政府識破，更發現他早在2017開始就進行各項證券欺詐等。美國紐約聯邦法院也指出，鄭勝文在今年4月20日認罪，包括1項對美國政府的重大詐欺罪名、1項銀行詐機罪名、1項證券詐欺罪名，以及1項電匯詐欺罪，被判處6年有期徒刑。鄭男也同意服完刑之後被遣送回台灣。（編輯：潘毅）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你敢不敢在鬼月看恐怖片呢？

敢！鬼月就是要看恐怖片
不敢，是誰這麼不怕死
73.2%26.8%
2021-08-09-2021-08-12
請問您施打疫苗了嗎？

請問您施打疫苗了嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀