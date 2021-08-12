詐領1億紓困金爽買名車！25歲台男在美遭逮　超慘下場曝

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鄭勝文從去年4月至8月13日間，用造假身分通報SBS（小型企業管理局）及五家金融機構，欲詐領大約700萬美元（約1.9億元台幣）的政府紓困金，包括薪資保障計劃（Paycheck Protection Program，PPP），以及經濟損失災難貸款計劃（Economic Injury Disaster Loan，EIDL）等。
鄭勝文謊稱名下公司聘請逾200名員工，並且每月支付約總和150萬美元（約4100萬元台幣）的薪資，實際員工卻只有14人，浮報了186人和大筆支出。為此他還提交竄改和假造的稅務紀錄，以及偽造電子簽名的薪資紀錄。而這些由他彙整的薪資總表中，竟有90多位「不存在的職員」使用的是運動員、演員、藝術家等公眾人物的姓名。
最後鄭勝文成功申請到370萬美元（約1億新台幣）的企業紓困金，並將其中的280萬美元（約8223萬元台幣）匯入自己的戶頭使用。檢方調閱銀行紀錄後發現，鄭男分別把這些錢匯入台灣、英國、南韓和新加坡等地的海外帳戶，之後再拿剩餘的錢，買了4萬美元購買18K金勞力士手錶、8萬美元的賓士S系列轎車，以及各種奢侈品，還拿來支付豪華公寓每月1.7萬美金的高額租金。
然而紙包不住火，鄭勝文的計畫最後也被美國政府識破，更發現他早在2017開始就進行各項證券欺詐等。美國紐約聯邦法院也指出，鄭勝文在今年4月20日認罪，包括1項對美國政府的重大詐欺罪名、1項銀行詐機罪名、1項證券詐欺罪名，以及1項電匯詐欺罪，被判處6年有期徒刑。鄭男也同意服完刑之後被遣送回台灣。（編輯：潘毅）
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