美參議員曝「美贈台400萬劑疫苗」？外交部：口誤已澄清
美國聯邦參議員達克沃絲（Tammy Duckworth）昨日接受華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS ）線上活動表示，美國贈台疫苗超過400萬劑，讓外界以為美方將在250萬劑以外再贈台灣疫苗。對此，外交部今（12）日表示，美方已澄清為口誤，目前並無此訊息。
記者呂炯昌／台北報導
2021-08-12 11:01:15｜2021-08-12 11:20:50
達克沃絲出席「戰略暨國際研究中心」線上活動，談到美國疫苗外交工作時表示，雖然首波只有75萬劑，但「現在給台灣疫苗數量遠超過400萬劑」（We’re now well over 4 million vaccines to Taiwan），遭到外界解讀為美國將再捐贈台灣疫苗。
不過，美方稍後澄清達克沃絲400萬劑說法為口誤，並沒有再度捐贈台灣疫苗的額外計劃。
外交部今日線上記者會中，北美司副司長陳慧蓁回應表示，經駐美代表處向美方求證，目前無進一步相關訊息，但仍感謝拜登政府今年慷慨捐贈250萬劑疫苗給我國。
達克沃絲在6月6日協同另外2名參議員訪台，帶來美國將捐贈台灣75萬劑莫德納（Moderna）疫苗的好消息，6月19日美方再捐贈175萬劑疫苗，兩批共捐贈250萬劑疫苗。
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