憑直覺選出1場景！測出你這個秋天「正、偏財運」有多旺

我是廣告 請繼續往下閱讀
Ｂ，秋天樹林裡的房子
Ｃ，擺弄秋葉的手
Ｄ，秋樹下的女子與貓
測驗結果如下：
答案A，穿著秋裝的女子
這個秋天，你的財運有望一路走高、偏財滿滿！你是否也是個月光族？每次剛領到薪水很開心，結果繳完卡費、房租、電話費、保險等就所剩無幾？別擔心，這個秋天，你會獲得財神眷顧，特別是投資方面，或是有在經營副業者，你的眼光極準，不管投資股票、房地產、金融，或是朋友開的咖啡廳等，你看好的項目都能喜迎精彩回報。只要做好研究功課、多與信賴的前輩商討、確認市場走向，這個秋天絕對能錢財滿滿！天然的翡翠貔貅能招財守財，為你咬錢入袋。
答案Ｂ，秋天樹林裡的房子
你是個在物質上不會虧待自己的人，雖然不至於天天都吃高級料理，但若為了存錢而餐餐吃泡麵、廉價的即期品，那你也無法忍受。在這個秋天，你在財運上將迎來大翻身！不只是工作上的升官加薪、出差外派等獎金福利，就連買彩票、錦鯉抽獎等都能幸運中獎，簡直正財、偏財一起降臨！另外這個秋天，會有不只兩種的投資、賺錢機會找上門，建議可好好考慮，也許能為你的錢財帶來新巔峰！天然的黃水晶屬土，招偏財旺運適合你。
答案Ｃ，擺弄秋葉的手
錢財對你來說不是需要斤斤計較的東西，只要足以過日子就好，而這樣知足常樂的你，反而才更有好福氣、好財氣！這個秋天，你會喜獲各種意外橫財，像是跟長輩聚會莫名獲得零用錢、朋友找投資結果誤打誤撞賺進分紅，就連抱著「試試看吧！」的心情而買的彩券都能幸運中獎，可說是偏財旺到老天都無法忽視，可以說是心想事成的代表。這個秋天，你的偏財運、貴人運都好到令人眼紅，而記得獲得好運的同時，也要幫助身邊的人，或捐款做公益，不只幫自己累積福報，更能讓好運持續下去！天然的綠色葡萄石為你招來正財運與好緣份。
答案Ｄ，秋樹下的女子與貓
這個秋天，你的財運不會有太大起伏，反倒是克制不住老是想花錢的慾望，尤其正值暑假，你真的很想揪各路好友一起出外遊玩、買包吃大餐。雖然開銷大，但至少還有些小收入，不至於讓你入不敷出，這個秋天，工作上會有獎金競賽、業績分紅、抽傭等的活動；就連學生黨也有額外的獎學金機會；特別是創業者，會有你意想不到的大戶顧客上門。好好把握爭取的話，應付支出是沒問題的。天然的金鈦晶是全方位的水晶之王，補足你欠缺的好財運。（編輯：賴詠璿）
【本文獲臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》授權，版權所有，非經授權不許轉載】