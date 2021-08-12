傳台美辦海巡聯合操演　外交部：海巡署已否認

我國與美國在3月簽署海巡瞭解備忘錄，傳出台灣海巡署與美國海岸巡防隊10日在花東外海舉辦海上聯合操演。外交部今（12）日表示，海巡署已澄清台美海上聯合操演非事實。
記者呂炯昌／台北報導
2021-08-12 11:39:45｜2021-08-12 11:40:56
外交部今日線上記者會中，北美司副司長陳慧蓁回應表示，海巡署已發布聲明指台美10號舉辦聯合操演並非事實。昨日台美舉行第一次台美海巡工作小組視訊會議，這項會議是根據3月26日台美簽署的「設立海巡小組工作瞭解備忘錄」而成立，雙方海巡單位在會裡有討論海上執法、打擊非法漁業活動、聯合海上搜救等議題深入交換意見，雙方將定期舉行海巡工作小組會議、進行協調以因應區域海事挑戰的能力。
針對媒體報導「台美海巡首度聯合操演花蓮外海上場」，海巡署澄清表示，近年本署為強化海域巡防能量，積極籌建各式新式艦船艇，為使新造艦船艇熟悉及應處各海域狀況，均規劃實施環島水文及航路測試與相關組合訓練。有關媒體報導10日台美海巡於花蓮外海舉行聯合操演一事，並非事實。
海巡署指出，今年3月26日我駐美國代表處與美國在台協會共同簽署之「設立海巡工作小組瞭解備忘錄」，主要目的是提供台美雙方海巡機關溝通、合作及資訊交換平台，合作範圍包括保護海洋資源、減少非法、未報告及不受規範漁業（IUU）、海上搜救與海洋環境維護等項目，未來亦不排除任何可能的互動合作模式。基於雙方默契，未經雙方同意，合作內容不對外公開。