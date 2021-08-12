青年就業獎勵6措施出爐！工作超過3個月　最高可領3萬

COVID-19影響年輕人就業，為協助18萬應屆畢業生與青年，行政院會今（12）日拍板6項應屆畢業青年就業促進方案。其中，為鼓勵青年3個月內積極尋職，每月將提供1萬元尋職津貼，若在9月30日前找到工作，且穩定工作3個月以上，最高就可獲得獎勵金3萬元。

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行政院長蘇貞昌今日在院會中，聽取勞動部所做「應屆畢業青年就業促進方案」報告，並裁示通過6項措施。蘇貞昌表示，這一次疫情較去年嚴峻，政府為了鼓勵青年尋職，特別提出就業促進方案，希望給應屆畢業生提供最大的支撐。

蘇貞昌說，就業方案是依據去年執行的經驗上，依青年不同待業求職階段，用6大措施，提供多項津貼與獎勵，找工作有獎勵、參訓也有獎助，用來照顧18萬名初次尋職的應屆畢業生。

勞動部勞動力發展署長施貞仰也針對6項措施說明。他說，「青年尋職津貼」是支持年輕人在3個月內積極找工作，在其找到工作前，政府每個月提供1萬元尋職津貼，預計將有10萬人受惠；「青年就業獎勵計畫」則是希望在9月30前找到工作，並且穩定就業滿3個月獎勵2萬元，滿6個月再追加1萬元，預計能補助5.2萬人。

施貞仰接著說，「安穩雇用計畫2.0」則是鼓勵雇主多雇用失業青年，最高獎勵3萬元，而青年若穩定就業4個月最高獎勵2萬元，預計協助1萬人。

施貞仰說，「青年職得好評計畫」是針對年底前仍未就業青年，提供3次就業諮詢，若穩定就業3個月獎勵3萬元，預計補助1萬人。

施貞仰提到，「產業新尖兵計畫及學習獎勵金」則是培訓青年成為國家重點產業生力軍，只要青年參加相關訓練課程，就會提供學費補助，最高10萬元，獎勵金最高9.6萬元，預計協助1.2萬人。

最後施貞仰也說，「青年就業旗艦計畫」鼓勵雇主提供做中學機會，補助願意提供的事業單位，訓練費最高10.8萬元，預計協助1.3萬人。